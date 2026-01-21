Vikarierande Underläkare till Thoraxsektionen USÖ
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Universitetssjukhuset Örebro, Verksamhetsområde kärl-thorax söker underläkare för vikariat Verksamhetsområde kärl och thorax består av en vårdavdelning med tillhörande intermediärvårdsavdelning (IMA), intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, kärlmottagning samt administration. Vi utför ca 1600 operationer/år inom öppen hjärtkirurgi, allmän thoraxkirurgi, kärlkirurgi samt arytmiverksamhet. Utifrån patientens fokus präglas verksamheten av en stark produktionsinriktning i kombination med ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi bedriver avancerad kärl-thoraxkirurgisk sjukvård dygnet runt och specialister finns inom thoraxkirurgi, kärlkirurgi och thorax-anestesiologi. Totalt är vi ca 200 engagerade medarbetare som dagligen bidrar till ett öppet arbetsklimat och ett utpräglat teamarbete.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vikarierande Underläkare till Thoraxsektionen USÖPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt med tillgång till stöd av specialistläkare och ST-läkare. Det innefattar bland annat att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter med thoraxkärlkirurgiska åkommor. Som underläkare hos oss kommer du att arbeta med inskrivningsmottagning, avdelningsarbete samt assistera på operation.
Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Urval och intervjuer kan ske löpande.Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt där patienten sätts i fokus.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Kännedom om Cosmic och Örebro Universitetssjukhuset är en fördel, likaså är tidigare erfarenhet av arbete som underläkare. Särskild visstid, heltid. Jour- och beredskapspass kvällar och helger förekommer.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Läkare
Nadia Sandström 019-6025267 Jobbnummer
9696714