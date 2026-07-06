Vikarierande underläkare till Thoraxsektionen USÖ
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2026-07-06
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Universitetssjukhuset Örebro, Verksamhetsområde kärl-thorax söker underläkare för vikariat. Verksamhetsområde kärl och thorax består av en vårdavdelning med tillhörande intermediärvårdsavdelning (IMA), intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, kärlmottagning samt administration. Vi utför ca 1600 operationer/år inom öppen hjärtkirurgi, allmän thoraxkirurgi, kärlkirurgi samt arytmiverksamhet. Utifrån patientens fokus präglas verksamheten av en stark produktionsinriktning i kombination med ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi bedriver avancerad kärl-thoraxkirurgisk sjukvård dygnet runt och specialister finns inom thoraxkirurgi, kärlkirurgi och thorax-anestesiologi. Totalt är vi ca 200 engagerade medarbetare som dagligen bidrar till ett öppet arbetsklimat och ett utpräglat teamarbete.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt med tillgång till stöd av specialistläkare och ST-läkare. Det innefattar bland annat att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter med thoraxkärlkirurgiska åkommor. Som underläkare hos oss kommer du att arbeta med inskrivningsmottagning, avdelningsarbete samt assistera på operation.Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt där patienten sätts i fokus.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Kännedom om Cosmic och Örebro Universitetssjukhuset är en fördel, likaså är tidigare erfarenhet av arbete som underläkare. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Särskild visstid 6 månader med möjlighet till förlängning. Jour- och beredskapspass kvällar och helger kan förekomma.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Läkarförbundet
Josefin Gerdevåg 019-602 59 39 Jobbnummer
9993581