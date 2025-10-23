Vikarierande underläkare
Höglandssjukhuset i Eksjö
Vi söker vikarierande underläkare till Höglandssjukhuset Eksjö sommaren 2026.
Din kompetens
För att jobba som underläkare krävs fullbordade studier till och med tionde terminen med godkända kurser och prov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din ansökan ska bestå av:
• CV
• personligt brev
• minst två referenser
• ladokutdrag
Din blivande arbetsplats
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med våra verksamheter. Du kan välja följande kliniker:
• Kirurgkliniken
• Medicin- och geriatrikkliniken
• Ortopedkliniken
• Psykiatriska kliniken (klarat psykiatridelen)
På samtliga kliniker kan man jobba 10 veckor. På Medicin- geriatrikkliniken går det också jobba 5 veckor.
Rangordna gärna klinikerna i den ordning du föredrar och ange också antal veckor du önskar jobba.
Om du erbjuds underläkarvikariat kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Så är gör du om du är intresserad
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Åsa Sjögren, tfn 010-2435073.
Sista ansökningsdag 2025-11-23.
Svar väntas kunna lämnas tidigast i mitten av december 2025.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Höglandssjukhuset är ett sjukhus i Region Jönköpings län. I upptagningsområdet bor drygt 110 000 personer. Antalet anställda på Höglandssjukhuset uppnår drygt 1600.
Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.
I Eksjö är det lätt att leva och bo! Naturen runt husknuten, en bra barnomsorg med möjlighet till nattdagis, ett rikt kultur- och föreningsliv..
Detta är ett axplock av vad vi kan erbjuda i vår vackra stad.
