Vikarierande teamledare till myndighet område omsorg
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-24
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Nu finns möjligheten för dig som har ett coachande och motiverande förhållningssätt att utvecklas inom ledarskap. Vi söker en ersättare för vår teamledare inom myndighet barn och ungdom LSS som går på föräldraledighet i ett år.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Teamledarrollen är en arbetsledande funktion där du har ansvar för den dagliga driften av arbetet och arbetsfördelningen inom enheten. Det innebär bland annat att stödja enhetschefen i att säkerställa att myndighetsarbetet på enheten följer lagstiftning, delegationsordning samt avtal och styrdokument.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär:
• att stötta medarbetare i handläggningsprocessen.
• leda medarbetarna till beslut i komplexa ärenden genom ärendedragningar.
• att vara föredragande i Individutskott.
• aktiv i samverkansarbetet på myndigheten i stort och gentemot angränsande avdelningar och förvaltningar.
I rollen som teamledare har du ett utbrett stöd runt omkring dig i de olika frågorna från enhetschef, kollegor, kommunjurist, verksamhetsnära stöd, administratör med flera. Även teamledarna inom avdelningen har ett gott samarbete i såväl ärendefrågor, bemanning vid ledigheter och utvecklingsfrågor. Vikariatet pågår mellan 1 januari - 31 december 2026, med möjlighet.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. För att lyckas i arbetet är det önskvärt att du har flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och arbete utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL). Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning. Har du erfarenhet av målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du behöver även ha mycket goda kunskaper i Officepaketet.
Som person är du lyhörd, tydlig och har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Jobbet passar dig som har en god ledarskapsförmåga. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:Camilla Lodén, enhetschef, 018-7272253.Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Anna-Maria Samuelsson, 018-727 51 30Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten, 018-727 14 16.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN
Enhetschef
Camilla Lodén 018-7272253
