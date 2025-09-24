Vikarierande Säljkoordinator
Fiskeby Board AB / Speditörsjobb / Norrköping
2025-09-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Fiskeby Board AB i Norrköping
Trivs du med att koordinera och strukturera order och speditionsflöden och har en hög serviceanda? Då kan det här vara en tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som säljkoordinator är du en del av vår Customer Service Center bestående av sex säljkoordinatorer, en logistikkoordinator samt en chef. Du jobbar med serva våra kunder med leveranstider, motta och registrera order, leveransavrop samt planera och boka leverans. Vidare handlägger du lageruttag ur affärssystem samt fakturering.
Du har den dagliga kontakten men kunder vilket bland annat omfattar leveranstider, ordermottagning, avropsmottagande, informera kunden vid avvikelser, problemlösning vid avvikelser och besvara övriga frågor kring order. Du kommer även att ha daglig kontakt med de speditörer vi samarbetar med, för bokning av transporter och leveransuppföljning. Internt kommer du ha ett nära samarbete med de övriga säljkoordinatorer, vårt lager samt vår försäljnings- och produktionsplaneringsavdelningen. Extern kontakt kommer till största del att ske med våra kunders inköpsavdelningar och speditörer.
Huvuddelen av våra kunder finns i Europa och du kommer att arbeta med kunder och transporter till flertalet av dessa. Vi arbetar i ett litet team vilket gör att man också får hjälpa till på andra områden än sina egna vid behov.
Våra förväntningar
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där struktur och uppföljning är viktiga delar i ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera med andra. Vi ser även att du är hjälpsam, prestigelös och har en god känsla för service.
Vi tror att du har en gymnasial- eller eftergymnasial utbildning med sälj- och/eller logistikinriktning. Du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift samt har vana att arbeta i MS Office, särskilt i Excel. Arbetserfarenhet eller utbildning från delar av logistikkedjan såsom lager, ordermottagning, fakturering och/eller spedition ser vi som en förutsättning.
Om Fiskeby
Under 2023 förvärvades vi av RDM Group och tillsammans med sju andra bruk är vi den största producenten av återvunnen kartong i Europa. Vi har tillverkat papper och kartong sedan 1637 och Fiskeby är det enda bruket i Skandinavien som kan ta emot dryckesförpackningar som råmaterial. Våra produkter tillverkas av 100 % returfiber, helt i linje med dagens krav på ett hållbart samhälle. Vi tillverkar 160 000 ton kartong varje år och är cirka 275 medarbetare. Här på anläggningen finns de flesta avdelningar samlade vilket skapar förutsättningar för ett nära samarbete. Läs mer på: www.fiskeby.com.Så ansöker du
Din ansökan vill vi ha senast 7 oktober, urval och intervjuer görs löpande. Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst. Vikariaret påbörjas så snart som möjligt och sträcker sig till och med 15 april 2026.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Chef för Customer Service Center Bo Karlsson, 011-15 57 83 eller HR-generalist Lina Arvefors 011-15 57 36. Facklig kontaktperson för Unionen är Fredrik Pettersson.
Vi undanbeder oss annonserings- och rekryteringstjänster
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Fiskeby Board AB (org.nr 556032-6158)
Arbetsplats: Fiskeby
Jobbnummer: 9524703
9524703