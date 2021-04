Vikarierande rektor till Torslunda skola - Mörbylånga Kommun. - Pedagogchefsjobb i Mörbylånga

Mörbylånga Kommun. / Pedagogchefsjobb / Mörbylånga2021-04-07Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland präglas av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo på, arbeta på och besöka.Vår kommun har under flera år satsat på en trygg och likvärdig skolgång för våra barn och elever. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi satsar på kompetensutveckling inom grundskolan som inriktas på utveckling av undervisning genom formativt förhållningssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala verktyg.Vi söker nu en vikarierande rektor till Torslunda skola, den lilla familjära skolan där alla blir sedda och kan känna sig trygga. Torslunda skola, med sina drygt 140 elever fördelade över årskurserna 1-6 samt förskoleklass, ligger vid kanten till Stora Alvaret och inte långt från Ölandsbron mitt i en kultur- och jordbruksbygd med historia från forntiden. På Torslunda skola arbetar vi med ledorden hälsa och lärande i fokus. Helhetssynen med motion, vila och kost, ska leda till "smartare, friskare och gladare" elever och personal. Torslunda skola och fritidshem är utsedda till övningsskola och tar emot lärarstudenter från Linnéuniversitetet. Detta gör att vi som personal kontinuerligt för dialoger med pedagoger under utbildning och får möjlighet att delta i utbildningsdagar på Linneuniversitetet.2021-04-07Som rektor har du fokus på det pedagogiska ledarskapet och systematiska kvalitetsarbetet. Du ska leda, driva, utvärdera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål samt ansvara för personal, budget och arbetsmiljö. Du har en viktig roll att analysera verksamheten, initiera diskussioner, starta och hålla i förändringsprocesser och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag. Till din hjälp har du en engagerad personalgrupp som vill utveckla undervisningen och skolan som helhet. På Torslunda skola och fritidshem förväntas du fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet där det kollegiala lärandet har en framträdande roll och drivs i samarbete mellan rektor, skolans speciallärare och övriga pedagoger. Tillsammans, med glädje och engagemang, skapar du och dina medarbetare en trygg och lustfylld lärmiljö för barnen. Skolan arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt, språkutvecklande arbetssätt och kooperativa strukturer, vilket du som rektor förväntas stötta.Trygghet och trivsel är viktiga ord för oss oavsett om det gäller elever, föräldrar eller anställda. Här arbetar vi målinriktat och långsiktigt för hög måluppfyllelse, studiero och trygghet.Som vikarierande rektor får du stöd av dina kolleger i rektorsgruppen, förvaltningskontoret och från kommunens stödfunktioner inom bland annat HR och ekonomi.Du har en pedagogisk grundutbildning och några års arbetslivserfarenhet inom skola. Rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning är meriterande.Utöver det grundläggande kravet på utbildning ser vi också dina personliga egenskaper som mycket viktiga.Du delar vår vision om att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag.Du har ett genuint intresse för människor och ser värdet i att alla människor är olika.Du är kreativ, kan ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter och har förmågan att samordna och skapa engagemang och skapar möjlighet för dina medarbetare att växa.Du har förmågan att utgå från varje barns behov.Du är en god förebild som motiverar, inkluderar och vågar fatta beslut samt ta ansvar för dessa.Du är en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer.Du vill leda, utvecklas som ledare, tillsammans med dina medarbetare och rektorskolleger.Du kan leda din verksamhetsutveckling med en förmåga att planera, utvärdera och förbättra.Du leder verksamheten genom att fördela och prioritera arbetet men du kan också omvärdera när situationen kräver.För den som erbjuds anställning krävs, enligt Lag om registerkontroll, utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.ÖVRIGTMörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. ÖVRIGTMörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.

Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-05-03 eller efter överenskommelse, upphör: 2021-12-31 Tjänsten är tidsbegränsad men möjligheten finns att den kan förlängas och/eller övergå i en tillsvidareanställning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18