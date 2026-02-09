Vikarierande rektor till Famnen Förskolor
Famnen förskolor kb / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famnen förskolor kb i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Då vår nuvarande rektor kommer vara föräldrarledig söker vi en vikarierande rektor till våra förskolor.
Förskolegruppen består av 4 förskolor och en öppen förskola. Dessa är belägna i Spånga, Bromma, Hässelby och Nacka. Samtliga i bostadsområden ett stenkast från grönområden, parker och centrum.
För oss är det viktigt att alla chefer i organisationen är verksamhetsnära. Därför ser vi gärna att du som rektor spenderar mycket tid på enheterna.
Tidigare erfarenhet som rektor eller andra ansvarsroller inom förskolan är meriterande för denna tjänst. Dock är finns det möjlighet att gå parallellt med nuvarande rektor i organisationen som kommer vägleda och introducera dig för våra verksamheter. Det finns även en verksamhetsnära huvudman som du kommer ha ett nära samarbete med.
Är du:
En lyhörd ledare som gärna coachar och vägleder dina kollegor både pedagogisk och i teambuilding avseende
En gedigen pedagog med kunskap och erfarenhet av hur man driver och följer upp ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa utbildningsresultat för en pedagogisk verksamhet
En duktig organisatör som hittar möjligheter och lösningar i knepiga situationer
En social person som förstår vikten av service och trevligt bemötande gentemot både pedagoger och vårdnadshavare i en pedagogisk verksamhet
Då är du någon som borde söka denna tjänst!
Vi erbjuder:
Kompetensutveckling med andra ledare i organisationen
Kostnadsfria utbildningar
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Vårt huvudsakliga mål är att skapa glädje och trygghet i både personal- och barngruppen. Det är med hjälp av denna trygghet och glädje som vi lägger grunden för ett livslångt lärande.
Känns detta intressant? Sök gärna idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: jobbrektor@famnen.info Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Famnen Förskolor KB
Vällingby torg 18 (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9732766