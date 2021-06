Vikarierande Redovisningsekonom - Alingsås Energi Nät AB - Redovisningsekonomjobb i Alingsås

Alingsås Energi Nät AB / Redovisningsekonomjobb / Alingsås2021-06-29Alingsås Energi är en kommunägd energikoncern med verksamheterna Elhandel, Elproduktion, Elnät, Värme och Fiber. Verksamheterna bedrivs i två bolag, moderbolaget Alingsås Energi Nät AB och dotterbolaget Alingsås Energi AB. Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör av energi- och infrastrukturtjänster med tydligt fokus på helheten för kunden och på energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi vill vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället och arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället.Då vår nuvarande Redovisningsekonom kommer att vara föräldraledig en längre tid så behöver vi stärka upp med en vikarie från hösten. Tjänsten är på 100%En nyckel till vår framgång är att vi alla vill vara med och utveckla och alltid göra vårt bästa. Med redovisningsekonomrollen följer ett roligt och omväxlande arbete som präglas av engagemang och laganda. Du blir en del av ett trevligt team som trivs tillsammans.2021-06-29Som redovisningsekonom hos oss blir du en del av ett kompetent team, som förutom dig består av ytterligare en ekonom, ekonomiassistent, controller, redovisningsansvarig och ekonomichef. Teamet ansvarar för bolags- och koncernredovisningen inom Alingsås Energi Nät AB med dotterbolag Alingsås Energi AB. Ni arbetar löpande mot bolagen med bokslut, budget, avstämningar, skattedeklarationer, reskontrahantering och annat löpande arbete som ingår i ekonomifunktionen.Du kommer arbeta i en komplex och intressant koncern med såväl redovisning som statistik tillsammans med andra men också självständigt. Du kommer framförallt att arbeta i affärssystemet Visma Business, BFUS samt Qlik.Vem är du?Vi tror att du som söker har en högskolexamen inom ekonomi eller motsvarande samt något eller några års erfarenhet ifrån en liknande roll. För att kunna ta dig an jobbet på ett bra sätt och leverera mot förväntningar har du vana av löpande bokföring och med fördel erfarenhet av självständigt bokslutsarbete. Vi ser gärna att du är duktig på system och har du erfarenhet av Visma Business är det meriterande. Du behärskar svenska och engelska och har goda kunskaper i Excel. Du har ett intresse för branschen och brinner för att arbeta i ett team med hög samarbetskänsla och flexibilitet.För att passa in i rollen som redovisningsekonom är du positiv, social och har en känsla för service. Du har en flexibilitet och trivs att arbeta såväl självständigt som att samarbeta med andra för att nå uppsatta mål. Vidare är du driven, analytisk och ansvarstagande. Du har ett stort engagemang i ditt arbete och en förmåga att planera och prioritera.Övrig informationVälkommen att skicka in din ansökan snarast via vår hemsida. Urval kommer att ske löpande. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ekonomichef Birgitta Näslund eller facklig representant Dalila Kenjar. Under vecka 27- 31 kommer vi att svara begränsat p g a semester.Varaktighet, arbetstidVikariat 100 %MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-20Alingsås Energi Nät AB5837435