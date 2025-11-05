Vikarierande psykolog Skolfam
2025-11-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden.
Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
Skolfam är en förebyggande satsning till barn och ungdomar placerade i familjehem. Vår verksamhet ingår i Enheten Stöd till familjehem och adoptivfamiljer, en stadsövergripande jour- och familjehemsverksamhet inom avdelningen för socialt stöd vid Socialförvaltningen i Stockholms stad. Vi är ett team som består av sex psykologer, sex specialpedagoger och en enhetschef samt en administratör. Verksamheten ingår även i ett regionalt nätverk och nationellt samarbete med 20 Skolfam-kommuner runt om i Sverige med syfte att lokalt och nationellt skapa bättre förutsättningar för barnens skolgång. Skolfam är en manual- och forskningsbaserad arbetsmodell där syftet är att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Målet är att förbättra barns möjligheter till en positiv framtid genom att fokusera på den skyddande effekt som skolframgång ger.
Då vår kollega går på föräldraledighet söker vi en vikarie.
Vi erbjuder
En arbetsplats som är i ständig utveckling och där du ingår i en arbetsgrupp med lång erfarenhet av att ge stöd och handledning till både jour- och familjehem.
Vi erbjuder dig även:
• friskvårdsbidrag
• flexibel arbetstid
• vinter- och sommararbetstid
• möjlighet till semesterväxling
• sl-årskort, förmånsbeskattat
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en grundlig introduktion och
attraktiva anställningsvillkor, tjänstepension, friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet till semesterväxling.
Läs mer på: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som psykolog hos Skolfam arbetar du i team tillsammans med specialpedagog, skola, familjehem och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Uppdraget är, att i samarbete med barnet, familjehemmet, skolpersonalen och socialtjänsten främja barnets utveckling och möjligheter att lyckas i skolan. Psykologen gör tillsammans med specialpedagogen inledningsvis en kartläggning av barnens kognitiva resurser, pedagogiska kunskaper och psykiska hälsa. Teamets sammanvägda bedömning används därefter som underlag för att hitta barnets styrkor och behov av stöd. Utvecklingen följs kontinuerligt upp i samarbete med skolor, familjehem och barn under barnets grundskoletid i enlighet med Skolfams manual. En viktig del av arbetet innebär att kunna bidra med adekvat kunskap och idéer om metoder som gagnar det enskilda barnets utveckling i skolarbetet. Vi utgår från ett inkluderande förhållningssätt. Arbetet innebär arbetsuppgifter utifrån både HSL och SoL.
Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner och skolor i länet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• Är legitimerad psykolog.
• Minst 4 års arbete som psykolog.
• Är väl förtrogen med psykologiska tester för barn och har förmåga att tolka, se konsekvenser av och kommunicera resultat och tillsammans med specialpedagog koppla dessa till pedagogiska åtgärder.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift eftersom daglig dokumentation är en stor del av arbetet.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med Skolfam
• Erfarenhet av samverkan med olika professioner och aktörer, exempelvis skola, socialtjänst
• Erfarenhet av konsultation/handledning
• Erfarenhet av att arbeta som skolpsykolog och/eller i barnpsykiatrin
• Kunskap kring traumamedveten omsorg/förhållningssätt
Som person är du mycket samarbetsorienterad där du jobbar både kort-och långsiktigt för att skapa och underhålla relationer med socialtjänst, specialpedagog, skolor, familjehemsföräldrar och barn. Du har lätt för att arbeta strukturerat och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt där du sätter upp och håller tidsramar. Du ser fördelarna med det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som teamarbete medför och agerar ödmjukt och lyhört ut mot olika kontaktytor. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. Som psykolog hos oss behöver du se arbetets långsiktiga betydelse och konsekvenser och värna om barnperspektivet och rättssäkerheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
I tjänsten förekommer resor både inom och utanför Stockholms län.
Skolfams lokaler är belägna på Göta Ark, Medborgarplatsen 25.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Innan anställning behöver vi utdrag från brotts- och misstankeregistret, detta beställer du själv på polisens hemsida, polisen.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för socialt stöd, Skolfam Kontakt
Elisabet Göthe elisabet.gothe@stockholm.se 08-50825279 Jobbnummer
9589983