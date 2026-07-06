Vikarierande Miljöhandläggare
Göteborgs kommun / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
På stadsmiljöförvaltningen arbetar cirka 1000 personer med ett helhetsansvar för Göteborgs offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen ansvarar för platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Som en av stadens fyra stadsutvecklande förvaltningar som, gemensamt, arbetar med stadens hållbarhet.
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Vill du vara med och utveckla attraktiva, trygga och hållbara stadsmiljöer och naturområden i Göteborg? Miljöenheten på stadsmiljöförvaltningen stöttar förvaltningens verksamheter i miljöfrågor och arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med miljölagstiftningen och stadens miljö- och klimatmål. Vi arbetar med miljöstöd inom förvaltning, drift och underhåll, investerings- och reinvesteringsprojekt samt anläggnings- och funktionsuppdrag. Nu söker vi en engagerad miljöhandläggare till ett vikariat som vill bli en del av vårt team.
Rollen som miljöhandläggare
Som miljöhandläggare har du en viktig rådgivande och samordnande roll där du arbetar nära projektledare, verksamheter och andra berörda funktioner. Du ger stöd i miljöfrågor genom projektens olika skeden och säkerställer att lagkrav och miljökrav följs. Rollen innebär ett varierat arbete med både operativa och rådgivande arbetsuppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge miljöstöd till förvaltningens verksamheter inom drift och underhåll, investerings- och reinvesteringsprojekt samt anläggnings- och funktionsuppdrag.
Granska och vid behov ta fram miljöutredningar, miljöplaner, anmälnings- och tillståndsunderlag samt andra miljörelaterade handlingar.
Stödja projektledare och verksamheter i frågor som rör miljölagstiftning och myndighetskrav.
Samverka med tillsynsmyndigheter och delta vid exempelvis miljöstartsmöten och miljörevisioner.
Bidra till att utveckla förvaltningens miljöarbete och säkerställa att stadens miljö- och klimatmål beaktas i verksamheten.KvalifikationerProfil
Vi söker dig som vill arbeta brett med miljöfrågor och trivs i en rådgivande roll med många kontaktytor. Du motiveras av att bidra till en hållbar samhällsutveckling och har ett intresse för miljölagstiftning och miljöfrågor kopplade till bygg- och anläggningsverksamhet.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning inom miljöområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper om miljölagstiftningen.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med tillämpad miljörätt.
Erfarenhet av miljöarbete inom entreprenad- och anläggningsverksamhet.
Erfarenhet från kommunal verksamhet, stadsutveckling eller hantering av miljöfrågor i byggskedet.
Som person är du ansvarsfull, driven och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du arbetar självständigt och strukturerat samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor. Du är kommunikativ och har ett professionellt bemötande i dialogen med kollegor, entreprenörer och myndigheter.Anställningsvillkor
Vår arbetsplats fokuserar på utveckling, samarbete och mångfald och erbjuder bland annat flexibel arbetstid och andra förmåner för att främja balansen mellan arbete och privatliv. I Göteborgs Stad tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Läs mer på: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad.
Att tänka på när du söker
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig att utelämna känsliga personuppgifter i din ansökan, och vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen hantera dina personuppgifter på: Så behandlar stadsmiljöförvaltningen personuppgifter - Göteborgs Stad.
Om du blir slutkandidat kommer du behöva:
Uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Styrka dina meriter genom t.ex., betyg eller intyg.
Urval och intervjuer påbörjas i augusti och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med in ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Ulrika Marklund ulrika.marklund@stadsmiljo.goteborg.se +4673-5090896 Jobbnummer
9993539