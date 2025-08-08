Vikarierande lokalvårdare, timanställning
NWT Media AB / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2025-08-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NWT Media AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
NWT Fastighet är ett familjeägt bolag, och ingår i koncernen NWT Gruppen AB, som äger och förvaltar ca 60 000 kvm lokaler och bostäder.Om tjänsten
Som lokalvårdare tar du hand om städet i våra kontorsmiljöer och trapphus/loftgångar. Arbetet innebär att utföra olika former av lokalvård med hög kvalitet.
Om dig
Du är en person som är noggrann och serviceinriktad. Du är självgående och tar egna initiativ och har ett öga för att se vad som behöver göras. Du gör gärna det lilla extra för att det ska bli rent och fint och för att dina kollegor ska trivas.
Du tycker det är roligt att arbeta bland människor, har god samarbetsförmåga och god fysik.
Du har minst 2 års erfarenhet av lokalvård och ser inga problem att komma in och arbeta med kort varsel. Vi lägger stor vikt på din personlighet. Övrig information
Har du frågor kan du kontakta Emmely Silvander på, 054-19 97 15 eller emmely.silvander@nwt.se
Tjänsten innebär inhopp vid behov. Det är en timanställning med placering i Karlstad.
Arbetstid är vardagar, dagtid.
Vi ser fram emot din ansökan 2025-09-05. Vi kommer att hålla urval löpande
• Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/58". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NWT Media AB
(org.nr 556194-4587) Arbetsplats
NWT Fastighet Jobbnummer
9450765