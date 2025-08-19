Vikarierande lärare i svenska
2025-08-19
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vi söker vikarierande lärare i svenska.
I arbetsuppgifterna ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisningen, att bidra i det övriga dagliga arbetet och att aktivt arbeta med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt.
Vi tror att du är väl förtrogen i arbete med elevers olika anpassningar och skicklig i att skapa trygga och stödjande miljöer.
Vidare tror vi att du har god samarbetsförmåga och gillar att jobba i team tillsammans med skickliga och erfarna kollegor.Kvalifikationer
Du ska ha högskoleutbildning för arbete i grundskolans senare år, åk 7-9.
Du har god förmåga att samarbeta, är flexibel och kan inspirera och engagera elever. För att passa in i gänget behöver det även vara viktigt för dig att ha roligt på jobbet.
Vi gör löpande urval så varmt välkommen med din ansökan.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Färsingaskolan, område 4
Biträdande rektor
Rebecca Bäckman rebecca.backman@edu.sjobo.se 0416-275 21
