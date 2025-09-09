Vikarierande lärare i So till Östratornskolan
2025-09-09
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Östratornskolan söker nu en vikarierande grundskollärare för planering, undervisning och uppföljning i SO för årskurs 7-9.
I ditt uppdrag ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Som mentor stöttar du eleverna i skolsituationen och samordnar aktuella aktiviteter och kontakter runt eleverna. Du är också länken mellan skola och vårdnadshavare.
Eleverna använder Chromebooks och vi planerar och kommunicerar i Google Workspace for Education samt Unikum. I Google finns elevernas uppgifter, men här arbetar också eleverna med uppgifter, redovisningar och presentationer på olika sätt. Det är viktigt att du ser digitalisering som en naturlig del i ditt arbete som lärare.
Som lärare hos oss arbetar du både i arbetslag och i ämneslag 7-9, men också tillsammans hela 4-9. Ett gemensamt reflekterande genomsyrar vardagen i verksamheten och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.
Vi söker dig
Vi söker dig som har avslutad grundskollärarutbildning och har lärarlegitimation i So-ämnena för årskurs 7-9. Tidigare erfarenhet av att undervisa i grundskola är meriterande.
Vi förutsätter att du ser eleverna ur ett helhetsperspektiv och att du har ett engagerat förhållningssätt i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är trygg i bemötandet av alla elever och samtidigt tydlig i din ledarroll i undervisningen. För att lyckas i uppdraget behöver du ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån elevers olika förutsättningar. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och intresse av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete. På Östratornskolan finns möjlighet för dig att vara delaktig och utvecklas.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan till Östratornskolan, vi ser fram emot att träffa dig!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
'Att lära nu och i framtiden' är viktigt för oss.
På Östratornskolan välkomnas du av fantastiska elever och ett engagerat lärarlag. På skolan finns närmare 600 elever i årskurs 4-9 och cirka 50 medarbetare. Här erbjuds du många möjligheter till samarbete och kollegialt lärande i ett 4-9-perspektiv. Våra elever är motiverade och intresserade av att lära och utvecklas och når goda resultat. På Östratornskolan arbetar vi för att det ska finnas plats för alla att växa.
Vi tar tillsammans tillvara både elevernas och pedagogernas olika kompetenser och arbetar med utveckling i fokus. För att kunna se eleverna och ge bästa stöd arbetar våra specialpedagoger nära elever och lärare. Förutom specialpedagoger finns också kurator, socialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog i vårt elevhälsoteam. Samtliga professioner har ett förebyggande/främjande fokus och arbetar i nära samarbetet med undervisande lärare. På skolan finns även skolbibliotekarie, IKT-pedagog och SYV med i arbetet för att öka elevernas måluppfyllelse.
Det systematiska kvalitetsarbete är verksamhetsnära och leds av skolans förstelärare och skolledning i samverkan. Här arbetar vi tillsammans för att göra bra ännu bättre. På skolan finns olika ansvarsuppdrag t.ex. elevdemokratiska råd, IKT- råd, fokusgrupper som stöd för lärare för att öka trygghet och likvärdighet för elever.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/833". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Malena Matsdotter Carlsson, biträdande rektor malena.matsdottercarlsson@lund.se 046-3595344 Jobbnummer
9498900