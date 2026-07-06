Vikarierande kommunikatör till Göteborg
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vi söker en engagerad kommunikatör till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg där du får arbeta brett med intern och extern kommunikation, digitala kanaler och innehållsproduktion!
Om uppdraget
Vi söker nu en konsult för ett uppdrag som kommunikatör hos vår kund i Göteborg. Uppdragsperioden är från 31 augusti 2026 till och med den 27 augusti 2027. Arbetet avser en heltidstjänst, 100%. För att lyckas i rollen ser vi det som viktigt att ha ett prestigelöst, strukturerat och ödmjukt arbetssätt som främjar ett gott samarbete med kollegerna.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ger du stöd och service till kundens chefer, medarbetare och styrelse. Du ansvarar även för kundens sociala medier och enklare grafisk produktion, där du planerar, producerar och utvärderar innehåll för olika digitala kanaler.
Arbetsuppgifterna omfattar även:
Skapa innehåll till och sköta löpande uppdateringar på kundens webbplats och intranät.
Vara ett stöd för ledare och medarbetare i kommunikationsfrågor och hjälpa HR kommunicera lediga tjänster.
Ta fram olika grafiska material, antingen genom att producera själv eller genom samarbete.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande kunskap.
Har några års erfarenhet av att arbeta som kommunikatör.
Kan skriva klarspråkade texter och engagerande inlägg.
Har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med sociala medier och andra digitala kanaler.
Har erfarenhet av Wordpress och Sharepoint.
Grafiskt kunnig och behärskar grunderna i Adobe Creative Suite.
Meriterande
Kunskap och vana av att producera kortare filmer för sociala medier, från själva filmandet till en färdigklippt video.
Erfarenhet av kommunikationsarbete i offentlig verksamhet.
Kunskap och erfarenhet kring webbtillgänglighet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 3/8.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén och Pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025332-2088417". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9994504