Vikarierande kommunikatör
Umeå Pastorat / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2025-12-16
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Pastorat i Umeå
eller i hela Sverige
Babyboom på kommunikationsenheten i Umeå!
Vi behöver någon som kan ta hand om ett skrivbord hos oss under tio månader.
Vi söker en driven, kreativ vikarierande kommunikatör till kommunikationsavdelningen.
En vanlig dag på jobbet kanske du bollar inlägg i sociala medier med en pedagog eller diakon, formger en broschyr om samtalsstöd. Eller så arbetar du hela dagen i Creative Suite för att göra församlingarnas verksamhet synlig. Du växlar hemtamt mellan webb, print och rörliga media. Nyfikenhet, innovation och god formgivning är drivkrafter för dig. Vill du jobba i en organisation som vågar ta ställning och göra skillnad?
Sök vikariatet som kommunikatör i Svenska kyrkan i Umeå!
Du får
Arbeta tillsammans med ett trevligt gäng med kontor i centrala Umeå. Dina närmaste arbetskamrater är kommunikationsenheten som består av sju personer med olika spetskompetenser och fokusområden. Vi kan grafisk form, text, film och foto, redigering, webbpublicering och projektledning och strävar hela tiden efter att lära oss mer och ligga i framkant som kommunikationsenhet. Alla driver egna projekt, men det är självklart att hjälpas åt. Vi har teknik i framkant, möjligheter till kompetensutveckling och både friskvård och psalmsång på arbetstid för den som vill. Jobbet är ett vikariat som sträcker sig från april 2026 till februari 2027.
Vi längtar efter dig
En kollega som vill ta ett roligt jobb på allvar. Vi tror att du kan planera ditt arbete självständigt, är kreativ och nyfiken och får saker ur händerna, samtidigt som du kan samarbeta och vara lyhörd för kollegor.
Du:
- har flera års erfarenhet av arbete inom kommunikation
- har högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande
- har god känsla för grafisk form i print, på webb och i rörliga media
- har koll på och är nyfiken på sociala medier
- uttrycker dig väl i text på svenska
- delar Svenska Kyrkans värderingar
- är kreativ, nyfiken och har förmåga att tänka nytt
- har goda kunskaper i Adobe Creative Suite
- har goda kunskaper i Office-paketet
Det är bra om du:
- har varit engagerad i någon värdedriven organisation
- har koll på ungas mediavanor
- har b-körkort
- jobbat i Teams
- skriver på engelska
Ett urval av sådant vi jobbar med
Tidningen Spira
Teo talks
Webben
Sociala medier: www.facebook.com/SvenskaKyrkanUmea,
Publiceringsdatum2025-12-16
Svenska kyrkan i Umeå utgörs av sex församlingar som samverkar inom Umeå pastorat. I pastoratet finns också ett kansli med gemensam fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, administration och bokning, HR-funktion samt kommunikationsenhet. Där finns också en gemensam Diakonicentral.
Välkommen med din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan innehållande CV, personligt brev och arbetsprover på grafisk form och/eller ett kreativt projekt som du varit med i. Beskriv din roll i projektet.
Har du frågor? Slå en signal till kommunikationschef Ralf Elo, 090-200 25 30 eller skicka ett mail till ralf.elo@svenskakyrkan.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Pastorat
(org.nr 252003-8890) Arbetsplats
Svenska kyrkan Umeå Kontakt
Ralf Elo ralf.elo@svenskakyrkan.se 090-2002530 Jobbnummer
9646142