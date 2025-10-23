Vikarierande kommunikatör
Lokalt Ledd Utveckling Halland
2025-10-23
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lokalt Ledd Utveckling Halland i Hylte
Vi söker en kommunikatör till Lokalt Ledd Utveckling Halland!
Vill du arbeta med kommunikation som gör skillnad, på riktigt? Vi söker nu en kommunikatör på halvtid (föräldravikariat 1 år) som vill vara med och stärka bilden av de halländska landsbygderna som en plats full av möjligheter.
Som kommunikatör hos oss arbetar du både strategiskt och operativt. Du är ensam kommunikatör i organisationen, vilket innebär att du får ett brett och varierande uppdrag med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
driva och utveckla vår kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
planera, producera och publicera innehåll i våra kanaler (webb, nyhetsbrev och sociala medier)
skriva nyheter, reportage och pressmeddelanden
producera enklare foto- och filmklipp samt grafisk design till digitala kanaler
uppdatera och utveckla vår webbplats i WordPress
ansvara för annonsering och statistikuppföljning i Meta Business Suite
stötta projektledare i deras kommunikationsinsatser
samordna och planera kommunikationsinsatser tillsammans med vårt team
Vem är du?
Du är en kommunikativ och kreativ person med förmåga att växla mellan strategiskt och praktiskt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt, men gillar också att samarbeta och bidra till ett gemensamt uppdrag.
Vi söker dig som har:
relevant utbildning inom kommunikation, media, marknadsföring eller likvärdig erfarenhet
vana att arbeta i WordPress och indesign samt Canva
erfarenhet av sociala medier, gärna via Meta Business Suite och LinkedIn
mycket god stilistisk förmåga och erfarenhet av att skriva för olika målgrupper
förståelse för strategisk kommunikation och hur budskap byggs långsiktigt
intresse för landsbygdsfrågor, hållbar utveckling eller EU-finansierade projekt är meriterande
Körkort och tillgång till bil krävs, då arbetet ibland sker ute hos våra projekt runt om i Halland.Om företaget
Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Region Halland genom LEADER-metoden, en metod där idéer växer underifrån och lokalt engagemang står i centrum. Vi finansierar och stöttar projekt som bidrar till hållbar utveckling på landsbygden.
Vi erbjuder:
• En halvtidstjänst som sträcker sig 12 månader under föräldraviket, med start 1 december.
• Ett positivt arbetsklimat på en modern arbetsplats.
• Målstyrd arbetstid, dvs flexibla arbetstider och viss flexibilitet i var arbetet utförs.
• Ett gäng som trivs med att arbeta ihop.
• En arbetsplats med ett syfte.
• Möjligheter att utvecklas och växa.
• Möjligheter till vidare arbeten i organisationen efter att vikariatet löpt ut kan komma att uppstå.
Intervjuer kommer att hållas under vecka 46, urval av intervju kandidater sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@lluh.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "vikarierande kommunikatör".
Detta är ett deltidsjobb.
http://www.lluh.se
Fabriksgatan 1 A
)
För detta jobb krävs körkort.
