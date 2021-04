Vikarierande handläggare för bostadsanpassningsbidrag - Borlänge kommun, Sociala sektorn/biståndsverksamheten - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Borlänge

Borlänge kommun, Sociala sektorn/biståndsverksamheten / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Borlänge2021-04-07Biståndsverksamheten är en arbetsplats med cirka 40 medarbetare, detta härliga gäng består av olika yrkesroller biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare och administrativa handläggare. Arbetsgruppen har nära till humor och skratt vilket är en ventil som är bra för själen och som många gånger får oss att göra det lilla extra både för våra Borlängebor och för varandra. Vi är en verksamhet som är samspelta och som brinner för sina uppdrag. Det ger en god förutsättning i ett tufft uppdrag.Borlänge kommuns värdegrund fungerar som ledstjärna i vårt dagliga arbete:Jag finns här för borlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhetHar du lust att bli en av oss under en tid, med eventuella möjligheter till fortsatt arbete inom verksamheten?2021-04-07Enheten för bostadsanpassningsbidrag består av två medarbetare som är direkt underställd verksamhetschef inom verksamheten för biståndshandläggning. Hela verksamheten består av ett 40-tal medarbetare. Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning/ bostadsanpassningshandläggare och biståndshandläggning för Borlängebor med olika former av funktionsnedsättning. Verksamheten är lagstyrd och inom bostadsanpassning arbetar vi utifrån Lag om bostadsanpassningsbidrag. Kärnan i verksamheten är att utreda enskilda Borlängebors behov av och rätt till stöd och hjälp från kommunen. Mål inom verksamheten är en skyndsam, kvalitets- och rättssäker handläggning. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Castor.Ditt uppdrag som handläggare är att med Borlängebon i centrum informera, vägleda och ta emot ansökan, utreda, göra individuella bedömningar och fatta beslut om bidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Du kommer att behöva sätta dig in i andra lagar som påverkar rätten till bostadsanpassningsbidrag. Du fattar beslut i enlighet med gällande delegationsordning samt förbereder och redogör för ärenden inför beslut i omsorgsnämnden. Arbetet är omväxlande i sin svårighetsgrad och varierar mellan självständigt arbete och arbete tillsammans med kolleger och andra berörda parter. Samarbete med andra tjänstemän, entreprenörer, fastighetsägare samt andra myndigheter och huvudmän tillhör också de vardagliga arbetsuppgifterna. Som handläggare är du serviceinriktad och har ett professionellt bemötande som stämmer överens med Borlänge kommuns värdegrund. Du arbetar också med kontinuerliga kvalitetsförbättringar utifrån verksamhetens kvalitetsledningssystem. I uppdraget ingår även att bevaka rättsutvecklingen, bevaka marknaden både avseende produkter för ordinär bostadsanpassning och hjälpmedelsprodukter i länet.Verksamheten gillar att ligga i framkant och vara med där det händer. Vi satsar på kompetensutveckling och handledning för våra medarbetare. Verksamhetens värdegrundsarbete är ständigt aktivt och i verksamheten finns det flera värdegrundsambassadörer men också friskvårdsinspiratörer.Vi söker dig som är utbildad till arbetsterapeut, fysioterapeut eller har liknande utbildning alternativt har en byggnadsteknisk utbildning. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav. Goda kunskaper gällande lagar som BAB, FL, plan- och bygglagen, verksamhetssystemet Castor samt inom hjälpmedelssortiment ses som meriterande. Vidare önskar vi att du van vid att hålla samtal enskilt så väl som i grupp och du gillar att driva utvecklingsfrågor och att driva processer framåt.Du ska vara stresstålig samt service- och utvecklingsorienterad samt ha en god förmåga att strukturera ditt arbete och vara en god pedagog. Ett analytiskt tänkande och en god beslutsförmåga är andra viktiga egenskaper i rollen som handläggare. Du har ett genuint intresse för att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Då verksamheten bedriver sitt eget utvecklings- och förbättringsarbete ser vi att du är målmedveten och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du har ett öppet och socialt förhållningssätt för att kunna samarbeta och samverka internt så väl som externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Tjänsten förutsätter att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal så väl som i skrift, då dokumentation samt kontakt med enskilda och myndigheter ingår i det dagliga arbetet. Resor i tjänsten förekommer, B-körkort är därför ett krav.

Varaktighet, arbetstid: Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning tom 2022-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning inom verksamheten.

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2021-04-21