Vikarierande gruppchef - Efterforskning
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
Bli en del av världens största humanitära rörelse
Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer.
Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.
Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Om enheten
Efterforskning av saknade anhöriga och familjeåterförening (Restoring Family Links, RFL) är ett globalt uppdrag för rödakorsrörelsen. Arbetet stödjer familjer som splittrats och förlorat kontakten på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer, flykt och migration. Uppdraget är mandatbaserat enligt Genèvekonventionerna och bedrivs i partnerskap med ICRC.
Som gruppchef leder du ett team av migrationsrådgivare inom efterforskning, resestöd och den nationella upplysningsbyrån. Du rapporterar till enhetschef men ingår inte i den nationella avdelningens ledningsgrupp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Personalansvar där du operativt leder och fördelar arbetet inom teamet
• Säkerställa kvalitet i handläggning och metod
• Koordinera det operativa arbetet i samverkan med andra nationella Röda Kors-föreningar och Internationella Rödakorskommittén
• Ansvara för budget och resursfördelning
• Samordna anslagsansökningar och rapportering
Kvalifikationer - krav:
• Högskoleexamen inom relevant område, såsom statsvetenskap eller annan utbildning där organisering, mellanmänskliga relationer och samhällskunskap är viktiga beståndsdelar
• Dokumenterad ledarerfarenhet
• Erfarenhet av projektuppföljning och rapportering till institutionella givare
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God organisatorisk och administrativ förmåga
• Erfarenhet av målstyrning och arbete enligt resultat- och effektlogik
• Kännedom om efterforskningsverksamhet och dess handläggning
Meriterande är även:
• Praktisk erfarenhet av handläggning inom efterforskning.
• Kännedom om psykosocialt stöd.
• Erfarenhet av samverkan med myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt. Publiceringsdatum2025-09-30Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och empatisk ledare som kan förtydliga, motivera och följa upp ditt teams arbete. Vi söker dig som:
• Är relationsskapande och har god samarbetsförmåga internt och externt
• Är strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad
• Har förmåga att prioritera, avgränsa och samtidigt vara flexibel
• Har stark integritet och trygghet i yrkesrollen, med förmåga att stå upp för ett rättighetsbaserat arbetssätt
• Har god kommunikativ och pedagogisk förmåga Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat som löper 1 år med startdatum i mitten av januari 2026 då en av våra gruppchefer kommer att påbörja sin föräldraledighet. Placeringsort är på ett av våra kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm eller Umeå. Resor inom Sverige och internationellt förekommer. Vi tillämpar målstyrd arbetstid och hybridarbete med möjlighet till arbete från annan plats än kontoret i upp till två dagar per vecka efter samråd med närmsta chef och i enlighet med verksamhetens behov.
Så här rekryterar vi
Vi välkomnar din ansökan senast den 19 oktober 2025. Dock sker urval löpande vilket kan komma att innebära att vi tillsätter tjänsten före detta datum.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Garvander via e-post: anna.garvander@redcross.se
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Här hittar du information om Svenska Röda Korset som arbetsgivare samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Arbetsplats
Svenska Röda Korset Jobbnummer
9534081