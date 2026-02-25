Vikarierande fotolärare vt-26
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet Stockholm Södra erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Skolan har cirka 600 elever och 30 medarbetare. Vi söker nu en vikarierande lärare i foto till vår verksamhet.
Vikarierande lärare i foto 30% till LBS Kreativa Gymnasiet, Stockholm Södra
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen, men ger också mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession.
LBS Stockholm Södra är beläget på vårt mysiga Campus vid Skanstull. Här samsas en mångfald av elever och personal i en välfungerande och trevlig skolvardag.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu ett vikariat på 30% för undervisning i foto (Foto 1 och 2) under resterande vårtermin. Tjänsten är fördelad på ett pass tisdag förmiddag och ett pass fredag eftermiddag. Tjänsten innebär att självständigt bedriva undervisning i klassrummet men med stöttning av behöriga kollegor vid behov. Eleverna är mycket motiverade och intresserade av ämnet. Vi ser gärna att du kan starta snarast, sista dag 4 juni.
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare, alternativt har spetskompetens inom foto och intresse för samt erfarenhet av att arbeta med kreativa ungdomar. Du är en en trygg ledare, och du är bra på att skapa relationer. Du är systematisk och kan följa och dokumentera elevernas utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor, kontakta rektor Pernilla Nordberg, 076-110 87 68
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
