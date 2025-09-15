Vikarierande förskollärare till Rönneholms förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-09-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252177
Om arbetsplatsen
Rönneholms förskola är en centralt belägen förskola med närhet till större parker och stränder. Det är en ny förskola med 16 hemvister fördelade i 5 kluster som öppnade i oktober 2020.
I vår inomhusmiljö finns det flera gemensamma utrymmen så som ateljéer, pedagogiska kök, bibliotek, ett stort rörelserum, takterrass med scen samt rum där vi utforskar greenscreen.
På tredje våningen finns ett stort och luftigt lunchrum, konferensrum samt arbetsrum för medarbetarna med ergonomiskt utformade arbetsplatser samt ett bibliotek med litteratur baserad på den senaste forskningen.
Förskolans gård är härligt lummigt grön och utformad så att den inbjuder till lek, utforskande och motoriska utmaningar och kommer kompletteras med ytterligare yta för de yngre barnen.
Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare som tillsammans skapar en utbildning där barnen får växa, både som individer och som grupp, och som arbetar i projekt utifrån barnens intressen och behov. Vi arbetar aktivt på att skapa en gemensam och positivt likvärdig utbildning som genomsyras av vårt tydliga barnfokus, ett systematiskt kvalitetsarbete som på ett fint sätt sammanflätar våra kvalitetsmål, våra kompetensutvecklingsinsatser och vår gemensamma pedagogiska riktning.
Rönneholms förskola är en partnerförskola vilket innebär att vi har studenter som ska bli förskollärare.
På Rönneholms förskola erbjuder vi dig en organisation med höga ambitioner där du aktivt kan vara delaktig i att påverka och tillsammans med oss skapa barnens bästa förskola. Vi erbjuder en målmedveten och tillgänglig ledningsgrupp i form av rektor, biträdande rektorer och förste förskollärare.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
Under läsåret 25/26 är våra utvecklingsområden språkutveckling kopplat till barns identitetsskapande och barns identitetsskapande i förskolans pedagogiska miljöer.
Vi är Grön flagg certifierade och är med i projektet avfallssnål förskola tillsammans med VA-syd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Rönneholms förskola är en plats där du som förskollärare får ta mycket ansvar, vi söker dig som vill bidra i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du är en person som lyssnar på barnen och deras idéer och låter barnen ha inflytande över utbildningen. Du är nyfiken, har ett respektfullt bemötande och ett genuint intresse för att skapa en verksamhet för barnen som är utforskningsbar och meningsfull. Du ser barnen som kompetenta, har tillit till deras förmågor och kan utmana dem vidare utifrån sina förutsättningar. Du förstår vikten av att skapa goda relationer och arbetar för ett gott samarbete med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ser mångfald som en tillgång.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning, vikariat t o m 31 december 2025 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse. Vi kommer att kalla till intervju löpande under rekryteringsprocessen.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9509134