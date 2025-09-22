Vikarierande förskollärare
Underbara Barn & Förskolor i Stockholm AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Underbara Barn & Förskolor i Stockholm AB i Stockholm
På Underbara Barn & Förskolor får du som förskollärare ett verkligt inflytande över både ditt eget arbete och barnens vardag - hos oss får du vara med och påverka på riktigt!
Vi söker nu en engagerad och nyfiken förskollärare till ett vikariat för en föräldraledig pedagog; ca 18 månader.
Om Förskolan Tellus
På förskolan Tellus arbetar 3-4 pedagoger tillsammans med cirka 16 barn.
Vi har en vision om en förskola vars dagar är fyllda av glädje, lek, utveckling och lärande. Varje barn bemöts utifrån den unika person den är med sina olika behov, i en miljö som utmanar och inspirerar till samspel. Inspiration hämtar vi ur Reggio Emilia-filosofin vilket märks i vår barnsyn, i vårt förhållningssätt till lärande samt i val av material.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Vi driver mindre förskolor för att kunna erbjuda en personlig och trygg verksamhet där alla barn blir sedda och hörda. Hos oss får barnen växa i sin egen takt, i nära samspel med närvarande pedagoger som bryr sig.
Som medarbetare hos oss erbjuds du:
Kollektivavtal
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling och utbildningar
Fria pedagogiska måltider
Frivilliga trivselaktiviteter utanför arbetstidArbetsuppgifter
Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret i barngruppen. Det innebär att du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar undervisningen enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) och våra styrdokument.
Du leder det pedagogiska arbetet i nära samarbete med dina kollegor och rektor, och bidrar till att utveckla undervisningen i linje med de senaste inom förskolepedagogik.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och legitimerad (eller på väg att bli legitimerad).
Du är:
engagerad, nyfiken och reflekterande,
trygg i din yrkesroll och har förmåga att omsätta läroplanens mål i det dagliga arbetet,
intresserad av att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor,
flexibel och har ett stort hjärta för barns lärande och utveckling.
Hos oss är det viktigt att alla kommer till jobbet med ett leende och går därifrån stolta, något vi endast kan uppnå som ett lag.
Vill du bidra till utvecklingen av vår verksamhet och tillsammans med oss skapa en förskola där barnens lärande, trygghet och glädje står i centrum? Ta chansen och skicka in din ansökan redan idag: pedagog@underbara.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: pedagog@underbara.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare till Tellus". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Underbara Barn & Förskolor i Stockholm AB
(org.nr 556875-7867)
Söderberga Allé 1 (visa karta
)
162 52 VÄLLINGBY Arbetsplats
Förskolan Tellus Jobbnummer
9521161