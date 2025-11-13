Vikarierande enhetschef till enheten 18-24
Lunds kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2025-11-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser i enlighet med socialtjänstlagen, LVU och LVM samt öppenvård till målgruppen
Du ansvarar för verksamhet, medarbetare och ekonomi för utredningsteamet, insats- och stödteamet samt skolsocialt team i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
Du förväntas vara väl insatt i och arbetsleda enhetens dagliga arbete, samverka med interna och externa samarbetspartners samtidigt som du tillsammans med din enhetschefskollega ansvarar för enhetens och verksamhetsområdets utveckling och drift. Som enhetschef har du stöd av en enhetsadministratör samt administrativt stöd riktat till verksamheten.
Vi arbetar målmedvetet med samverkan och erbjuder ett brett utbud av insatser som gör det möjligt att anpassa hjälp- och stödinsatser efter behov. Helhetssyn och brukarinflytande i de olika uppdragen är också ett par av våra framgångsfaktorer. Vi värnar om det goda samarbetsklimatet internt med kollegorna inom socialtjänsten och andra externa aktörer.
Som enhetschef ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med övriga chefskollegor inom verksamhetsområdet.
Vi söker dig
Du är utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM. Du behöver ha dokumenterad ledarerfarenhet och/eller ha genomgått Lunds kommuns utvecklingsprogram "Potentiella ledare". Inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen fördjupar vi oss i det tillitsbaserade ledarskapet för att kunna införa det brett i verksamheten.
För att trivas och lyckas i uppdraget, tror vi att du har en god samarbetsförmåga och en vana att arbeta strukturerat och målinriktat. Du är stabil, tydlig och trygg i ditt ledarskap och har en god förmåga att leda och skapa förutsättningar för dina medarbetare och för verksamhetens utveckling.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att hållas 3 december, sökande ombedes reservera tiden för eventuell intervju.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Karin Säfström karin.safstrom@lund.se Jobbnummer
9602328