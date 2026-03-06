Vikarierande enhetschef - Familjestöd
Vill du leda en verksamhet som varje dag gör skillnad för barn, unga och deras familjer?
Nu söker vi en vikarierande enhetschef till Familjestöd under en period av föräldraledighet.
Familjestöd är en del av verksamhetsområdet Barn och unga inom Social- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar cirka 20 medarbetare med behandling och förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer.
Verksamheten omfattar familjeteam som arbetar med socialt behandlingsarbete för barn 0-18 år, medlare som arbetar med unga lagöverträdare och behandlare inom skolsocialt team.
En teamledare ger stöd i det dagliga arbetet till arbetsgruppen. Du erbjuds introduktion och en mentor vid start, samtidigt som uppdraget innebär att du tar ett aktivt ansvar från början. Du och fyra erfarna enhetschefskollegor ingår i ledningsgruppen för Barn och unga. Ledningsgruppen präglas av engagemang, kompetens och ett stöttande samarbete. Arbetet sker i nära samverkan, med ett tydligt fokus på kvalitet och barnets bästa. Arbetsplatsen är på Kommunhuset Guldsmeden i centrala Hudiksvall, där du arbetar nära medarbetare, kollegor och närmaste chef.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten samt skapa goda förutsättningar för medarbetarna i det dagliga arbetet. Det innebär att du:
- leder, fördelar och följer upp arbetet i enheten
- driver utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna
- delegerar och tydliggör ansvar inom utvecklingsområden
- skapar engagemang och delaktighet
- säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet
- samarbetar och bygger hållbara relationer med interna och externa samverkansparter Profil
För att trivas i rollen är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och en tydlig riktning i uppdraget. Du är stabil när det behövs, ser helheten och kan prioritera med både kvalitet och långsiktighet i fokus.
Med ett flexibelt och coachande förhållningssätt bygger du starka samarbeten och ger medarbetarna rätt förutsättningar att lyckas - alltid med barnets bästa som gemensam drivkraft.
Vi söker dig som har
erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
akademisk examen, exempelvis socionomexamen, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Meriterande är om du har:
erfarenhet av ledarskap inom socialt arbete
erfarenhet från politiskt styrd organisation
Vikariatet gäller från överenskommet tillträdesdatum till och med 31 augusti 2027.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas i samband med anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
