Vikarierande Elevcoach
2025-12-16
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Publiceringsdatum2025-12-16
Vill du göra skillnad i ungas liv och bidra till en tryggare och mer närvarande skolmiljö? Vi söker nu en vikarierande elevcoach till Malung-Sälens kommun. I och med en planerad föräldraledighet söker vi nu en vikarierade elevcoach till Centralskolan i Malung som vill arbeta nära ungdomar och vara en viktig del i arbetet med att öka skolnärvaro och stärka elevers motivation.
Som elevcoach arbetar du främst förebyggande och främjande för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Du blir en tydlig vuxen förebild som finns nära eleverna i korridorer, kafeteria, på studiestöd och i matsalen. Rollen innebär att du aktivt söker upp eleverna och bygger relationer som grund för motivation och förändring.
En central del av uppdraget är att ha tät kontakt med elever som riskerar problematisk skolfrånvaro. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att:
* Hålla daglig kontakt med elever
* Vara en närvarande vuxen i skolmiljön, synlig i korridorer och gemensamma utrymmen.
* Följa upp elevers frånvaro och snabbt ta kontakt när elever avviker från skolan.
* Stötta elever i att hitta fungerande strategier för studier och vardag.
* Samverka med vårdnadshavare, elevhälsa, mentorer, SYV, BUP, HAB och socialtjänst.
* Ha regelbundna avstämningar med rektor och kurator.
* Arbetet kräver stor flexibilitet, självständighet och ett genuint engagemang för ungdomars välmående och framtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är relationsskapande, handlingskraftig och trygg i dig själv. Du har en naturlig förmåga att bygga tillit och skapa förtroendefulla relationer, särskilt med tonåringar. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna inom skola, fritidsverksamhet, socialt arbete eller liknande.
* Kunskap och förståelse för problematisk skolfrånvaro samt hur man kan arbeta motiverande.
* God samarbetsförmåga och vana att samverka med olika aktörer.
* Förmåga att arbeta självständigt och se vad som behöver göras och sen göra det.
* Digital kompetens och trygghet i att använda sociala plattformar i kontakten med ungdomar.
Det är meriterande om du har utbildning inom pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap eller liknande område. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I tjänsten ingår det att dokumentera och rapportera resultat, samt bidra till att utveckla arbetssättet. Du behöver också hålla dig uppdaterad kring pedagogisk utveckling och coachande metoder och alltid agera professionellt i ditt uppdrag.
Vi erbjuder en spännande och meningsfull tjänst där du får möjlighet att göra skillnad för unga människors framtid. Ett nära samarbete med skolans elevhälsa och rektor Och ett arbete i Malung-Sälens kommun där vi värnar om trygghet, delaktighet och utveckling.
Rätt person i denna roll kan göra en avgörande skillnad för eleverna, därför är det avgörande att du har både hjärta, mod och uthållighet för att lyckas.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Tjänsten omfattas av registerkontroll
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Ersättning
