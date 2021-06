Vikarierande barnskötare - Grästorps kommun - Barnskötarjobb i Grästorp

Grästorps kommun / Barnskötarjobb / Grästorp2021-06-28Välkommen till Grästorp, vackert beläget söder om Vänern och mitt i Västra Götaland. Här bor ca 5 700 invånare och vi är ca 500 medledare som arbetar i Grästorps kommun. Vi har gjort tydliga val där vi väljer att välkomna förändring och ta tillvara på möjligheterna i tron på en ljus framtid. Med fem noga utvalda principer utgörs vårt DNA som vi lever varje dag för att framtidssäkra vår välfärd. Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - Grästorp 5.0.2021-06-28Bildningsverksamheten i Grästorps kommun satsar på framtiden och välkomnar dig som tillsammans med oss vill vara bäst på att bli bättre! Genom 5.0 ställer vi om till en plats där vi hela tiden vågar utmana oss själva och ständigt söker det bästa i varandra. Allt vi gör är för våra barn och elever - Vi skapar världsmedborgare!Vårt förhållningssätt utgår ifrån ett systemteoretiskt styrkebaserat synsätt. Vi lägger mycket kraft på det lösningsfokuserade och att stärka varandra i våra olika roller. Vi arbetar med kollegialt lärande som metod för utveckling i olika forum.Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete är utveckling och förändring en ständigt pågående process i förhållande till så väl övergripande mål som arbetslagens egna mål.Vi erbjuder dig som barnskötare ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar, samt medarbetare med ett stort engagemang för sitt uppdrag. Hos oss får du bland annat tillgång till egen dator, fria pedagogiska måltider, utekläder och stövlar, Hälsa Grästorp där du kan ta del av flera erbjudanden gratis eller till en subventionerad kostnad.Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel samt har förmåga att se verksamheten som en helhet. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du har intresse av och vilja att samarbeta och samskapa verksamheten tillsammans i arbetslag. Du får gärna vara en kreativ och innovativ person som vågar tänka "utanför boxen". Du har kunskap om pedagogisk dokumentation och använder digitaliseringen som ett pedagogiskt verktyg. Vi tror också att du är en person som tycker om att lära nytt och lära om tillsammans med andra, både tillsammans med barn och kollegor.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.InformationVi har semester under ansökningstiden och kommer att svara på mail sporadiskt. Efter ansökningstiden gått ut kommer vi att göra ett urval och intervjuer planeras ske under v. 32-33.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 210809 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-12-31Månadslön. Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Grästorps kommun5834761