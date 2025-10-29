Vikarierande Barnskötare
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande barnskötare till våra förskolor i Lima och Sälen.
Jobbet som vikarierande barnskötare innebär att du ser och arbetar efter barnens behov och genomför den verksamhet som planeras av teamet. Du har en helhetssyn, kan rikta uppmärksamheten dit det krävs och har positiva förväntningar på barnen och dina medarbetare.
Tillsammans med pedagogerna samarbetar du i såväl pedagogiskt planerad undervisning som i fria aktiviteter. Du deltar aktivt i de arbets- och rutinsituationer som ingår i verksamheten. En stor del av arbetet innebär att jobba utomhus. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är också en viktig del i arbetet.
Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värdegrund, normer och värden. Viktigt är att du önskar samverka, har en helhetssyn och är engagerad och lösningsinriktad på ett positivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är utbildad barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du är positiv, kreativ och brinner för barns lärande. Du har förmåga att arbeta strukturerat och flexibelt när situationen så kräver. Du bemöter vårdnadshavare, barn, kollegor och rektor med respekt och lyhördhet. Då stora delar av jobbet bygger på att vi vuxna tillsammans skapar en trygg och fin vardag för barnen måste du tycka om att samarbeta i grupp. Som person är du ansvarsfull, visar engagemang för uppdraget och har förmåga att ta initiativ till att utföra olika arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Du ska vara trygg i din yrkesroll samt vara beredd att ta ansvar och initiativ att driva förskolans utveckling framåt.
Vi söker dig som är flexibel och trivs med omväxling. Du kommer att arbeta på flera av förskolorna i norra kommundelen enligt ett rullande schema, där du täcker upp vid behov och bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet.
B-körkort är ett krav
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
