Vikarier Undersköterskor/ Vårdbiträde till Hägersten-Älvsjö hemtjänst

2025-12-03
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Arbetsplats beskrivning
Välkommen till oss Hägersten-Älvsjö hemtjänsten Vi bedriver den kommunala hemtjänsten i stadsdelen.
Personalen är indelade i 5 arbetsteam som arbetar i de olika geografiska områdena. Enheten består av cirka 180 medarbetare, som arbeta dag, kväll och helg.
Vi är en spännande och varierande arbetsplats som ger möjligheter att utvecklas på olika sätt. Vi är en glad, trevlig och positiv arbetsgrupp som sätter vikt på att ha en bra arbetsmiljö.
Vi är en mångkulturellt arbetslag och arbetar för en jämställd arbetsplats.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll med nära ledarskap. Vi sitter i trevliga lokaler och nära till kollektiv trafik.Publiceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Som Vårdbiträde/undersköterska ska du ge god omvårdnad och social omsorg till våra kunder enligt beslut från biståndshandläggare.
Du ska hjälpa och stödja vårdtagarna i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos denne och hjälpa till med vårdtagarens sociala kontakter.
Kundens delaktighet och självbestämmande är i fokus för att skapa trygghet och möjliggöra kvarboende.
Du ska även ha kontakt med anhöriga, föra social dokumentation.Kvalifikationer
Du ska ha relevant utbildning inom omvårdnad.
Du ska ha erfarenhet inom hemtjänsten.
Du ska ha vana av att dokumentera.
Körkort B är meriterande.
Du ska kunna cykla.
Behärska det svenska språket i tal och skrift, det är ett krav
God telefon och datorvana.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
