Vikarier, Undersköterskor till Sabbatsbergsbyn Vård- och omsorgsboende
2026-03-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Sabbatsbergsbyn är ett boende med 106 lägenheter fördelade på tre hus.
Nio avdelningar är boende för de som har en utredd demenssjukdom och två avdelningar är för de som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Sabbatsbergsbyn är ett boende i Stockholms innerstad mellan S:t Eriksplan och Odenplan. Det är ett centralt äldreboende i Vasastan med grönskande områden runt knuten. I Sinnenas Trädgård träffas vi för grillning, gymnastik, underhållning och fika. Vi söker nu undersköterskor till avdelningen med somatisk inriktning samt avdelningen med demensinriktning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med varierat arbete, många duktiga kollegor och engagerade chefer. Tjänsten innebär arbete vid behov på dag-,kvälls- och nattetid. Kom och bli en av oss!
Din roll
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska hjälpa och stödja omsorgstagare i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos denne och hjälpa till med omsorgstagares sociala kontakter. Du ska även ansvara för att den äldre får delta i olika aktiviteter och få stimulans för sitt välbefinnande samt erbjuda den äldre möjlighet till utevistelse. Du har kontakt med anhöriga, medverkar vid vårdplanering och social dokumentation. Du behöver följa de rutiner och föreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha:
Skyddad yrkestitel som undersköterska eller har påbörjat processen för detta.
Minst 1-3 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
God vana av att dokumentera
God kunskap i det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande:
Med arbetslivserfarenhet med demens inom äldreomsorg.
Vi söker dig som har ett professionellt bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Eftersom du har mycket kontakt med människor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och utpräglad empati. Vi söker dig som även tar stort ansvar i ditt arbete och är mycket noggrann.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Uppfyller du kompetenserna, verkar tjänsten spännande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1118". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Karin Winblad karin.winblad@stockholm.se 08-50809380 Jobbnummer
