Vikarier till vård och omsorg
2025-09-15
Köpings Kommun
Vill du vara med och bemanna våra viktiga verksamheter inom vård och omsorg? Vi söker nu korttidsvikarier för året runt-bemanning. Vi letar efter dig som är lugn, trygg och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett professionellt bemötande till vårdtagare, kollegor och arbetsledning som präglas av respekt, ödmjukhet och empati. Du har ett flexibelt arbetssätt som bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som vikarie är du med och säkerställer att våra äldre och personer i behov av omsorg får stöd och hjälp. Du kan arbeta inom hemtjänsten, på äldreboenden, gruppboenden, inom personlig assistans, LSS och socialpsykiatri.Publiceringsdatum2025-09-15ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Några exempel på uppgifter som kan ingå i arbetet:
* Omvårdnadsuppgifter såsom personlig omvårdnad och personlig hygien till exempel hjälpa till vid toalettbesök eller att ta en dusch.
* Städning, tvätt samt viss matlagning.
* Stötta vid lyft och förflyttningar.
* Skapa trygghet och stötta till ett självständigt liv.
* Dokumentera i journalsystem mm.
Flera av våra verksamheter är öppna dygnet runt, så arbetstiderna varierar mellan dag- kväll- och nattetid under vardagar och helger. Arbetspassens längd varierar också och arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande.
Skulle det bli aktuellt med en anställning hos oss kommer vi att stötta dig in i arbetet; vi erbjuder den lyftteknikutbildning och introduktion du behöver för att du ska känna dig trygg hos oss och med dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra brukare. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av andra och kan se individens behov. Du har ett engagemang för att hjälpa människor och är beredd att vara flexibel och ta ett stort eget ansvar. För dig är det också en självklarhet med ett gott samarbete tillsammans med dina kollegor.
* Meriterande om du är utbildad inom vård- och omsorg.
* Meriterande med erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
* Att kunna cykla är ett krav för vissa tjänster.
* B-körkort är ett krav för vissa tjänster
* Du behöver kunna tala, skriva och förstå svenska bra eftersom dokumentation och kommunikationen med de du hjälper är en viktig del i arbetet.
Villkor
Som vikarie hos oss förväntas du kontinuerligt lägga tillgänglighet i systemet Time Care Pool för att visa när du kan arbeta. Du kommer att bokas på arbetspass via sms och behöver kunna inställa dig på arbetsplatsen med kort varsel från det att du får en bokning.
Alla som anställs av oss behöver kunna visa upp utdrag ur polisens belastningsregister samt personbevis från Skatteverket. Beställ gärna dessa utdrag i förväg!
Utdraget finns att beställa via länken: www.polisen.se/
För barn med funktionsnedsättning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Personbeviset beställer du från Skatteverket.https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html
Arbetstillstånd
För att få arbeta inom Köpings kommuns verksamheter krävs att du har rätt att arbeta i Sverige, antingen genom ett svenskt medborgarskap eller genom ett medborgarskap i ett EU/EES-land eller Schweiz. Alternativt att du har ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. Om du blir aktuell för intervju kommer vi att fråga dig om din rätt att arbeta i Sverige.Så ansöker du
Bifoga personligt brev och CV samt ange dina referenser.
Tänk även på att ha med relevanta betyg och intyg till intervjutillfället. Vid en eventuell anställning behöver du genomföra en utbildning i basala hygienrutiner. Med fördel kan du börja titta på den redan nu och om du har genomfört utbildningen innan en eventuell intervju får du gärna ta med ditt diplom och visa upp detta vid intervjutillfället.https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/vardhygien/basala-hygienrutiner/
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Intresserad?
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om du blir aktuell för intervju så kommer du att bli kontaktad av oss.
Vill du veta mer innan du ansöker? Läs mer här:
Arbeta med vård och omsorg - Köpings kommun https://koping.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/vikarie-inom-vard-och-omsorg/arbeta-med-vard-och-omsorg.html Ersättning
Enligt avtal.
