Vikarier till vår vikarie pool på Optimal Assistans
Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optimal Assistans I Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Du kan börja omgående med introduktion. Arbetstiden är varierande både dag, kväll, natt och helg
Perfekt extra jobb om du ska studera eller vill arbeta extra
Älska vardagen med oss!
Söker du ett stimulerande och roligt arbete?
Då är det dig vi söker! Du är intresserad av att arbeta med människor som har stora behov av hjälp för att leva sitt liv som du och jag.
Du är en person med hög arbetsmoral och ser helheten i ett uppdrag.
Optimal Assistans skapar möjlighet för personer med funktionsnedsättning att leva en självständig och delaktig vardag.
Vi söker dig som tar dig tid att lyssna på din brukares behov och är lyhörd och ödmjuk.
Du är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med flerfunktionsnedsättning.
Du tycker om att arbeta med givna rutiner men kan även om det behövs ta självständiga beslut utefter personens behov och önskemål.
Du har ett gott humör och förmåga att känna av läget hos den personen du arbetar hos.
Skriv gärna i din ansökan när du kan börja och hur mycket du önskar arbeta, då vi har mellan ca 25-100% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimalassistans.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vickpool". Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org Jobbnummer
9784078