Vikarier till Solhöjden Södra
2025-10-27
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie utför du dagligen ett viktigt och meningsfullt arbete med ett gott och professionellt bemötande ger du en god och säker vård och omsorg med fokus på våra hyresgästers bästa. Här på Solhöjden Södra Enhet A-D bor det åtta personer per enhet, ofta med en demenssjukdom. Att det är små enheter gör att personalen har möjlighet att fånga upp varje hyresgäst varje dag. Solhöjden är en plats där vi samarbetar för dem vi är till för. Du kommer att arbeta i någon annans hem och skall ha stor respekt för var och ens önskemål. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg-tjänstgöring.Kvalifikationer
Du skall självklart ha intresse och vara nyfiken på att arbeta med människor och samarbeta utifrån verksamhetens behov. Du kan hantera och avläsa olika situationer som kan uppstå och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och låg affektivt bemötande.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polismyndighetens belastningsregister uppvisas. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286438". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Frida Lidén 031-978836 Jobbnummer
9576518