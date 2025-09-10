Vikarier till kund i Höllviken
2025-09-10
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret. Om din roll som personlig assistent hos mig
Jag söker en ny assistent som kan arbeta hos mig på schema över sommaren, samt fortsätta som timvikarie framöver.
Jag är en man på 60 år som har en förvärvad skada som gör att jag är rullstolsburen. Jag kan gå kortare sträckor med rullator så behöver endast stöttning vid förflyttningar.
Det jag önskar av mina assistenter är att dom finns tillgängliga om jag behöver hjälp, jag vill och utför det jag kan självständigt. Det finns det ett assistentrum som du kan sitta i och ändå finnas till hands.
Jag har Epilepsi och du som är assistent blir visad och instruerad i hur du skall agera om jag skulle få ett EP anfall.
Hemma hos mig finns det en liten hund så du kan inte vara allergisk och det är bra om du tycker om hundar. Jag önskar att du har körkort då jag har en bil som vi använder när jag skall iväg någon stans.
Arbetstiderna varierar dag, kväll och helg. Krav
B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Då arbetsplatsen har en hund så ser vi att du inte är allergisk mot hundar
Erfarenhet från att arbeta som personlig assisten
Meriterande
Vi ser gärna att du har minst 2 års erfarenhet som personlig assistent.
Hund vana då det finns en hund på arbetsplatsen.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
2025-09-22 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Angela Jalkhed angelaj@forenadecare.com Jobbnummer
9501507