Vikarier till jul och nyår hemtjänsten Danderyd
2025-11-04
Nordisk Hemservice är ett familjeföretag som funnits sedan 2002. Företaget startades av systrarna Maria Irebro och Marie-Louise Bergqvist. Idag är vi cirka 150 medarbetare som arbetar i Danderyd, Östermalm och Södermalm.
Nordisk Hemservice har avtal med Stockholms Stad. I arbetet följer vi fastställda rutiner och riktlinjer tillsammans med kontinuerliga kvalitetskontroller.
God kvalitet i omsorgen är viktigt för oss Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med vår omsorg. Genom att samarbeta med vårdpersonal, distriktsköterskor och Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), kan vi utveckla och individanpassa vård och omsorg.
Vi söker nu flera vikarier som kan täcka upp för ordinarie personal i hemtjänsten under jul och nyårsledigheten.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av serviceyrket
Goda kunskaper i svenska (både tal och skrift)
Har en god fysik då arbetet innebär mycket fysiskt krävande arbetsuppgifter
Innan erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas". Beställ gärna på en gång i samband med ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr...
Meriterande
• Erfarenhet av omvårdnad
• Vård- och omsorgsutbildning
• Erfarenhet av hemtjänsten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har ett gott bemötande och vill ta ansvar. Du har också en förmåga att planera och organisera, samt är positiv, glad och hjälpsam.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du arbetar självständigt med stort ansvar. Samtidigt är du en del av vårt team och har daglig kontakt med våra kunder och närstående. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att planera och utföra omvårdnadsarbete i kundernas hem såsom:
• Personlig omvårdnad (hjälp med personlig hygien, förflyttning, påklädning).
• Service (matlagning, inköp av dagligvaror, städning och tvätt).
• Ledsagning (följa med kunden till aktiviteter utanför hemmet).
Efter varje besök kommer du att göra noggrann dokumentation samt tidsregistrering i en mobilapplikation och du tar dig mellan kunderna till fots, cykel eller bil.
Besök hos kunderna sker kl. 07:00-22:00, årets alla dagar. Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta både dag- och kvällstid samt helger.
Vi ser helst att du kan arbeta mellan 70-90% och inte har annat arbete.
Ansökan ska bestå av ett CV och ett Personlig Brev där du beskriver varför du söker till oss och vad du gör idag. För att vara förberedd vid eventuell intervju, så beställ ett registerutdrag via E-tjänster från polisen (obs öppnas ej): https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett deltidsjobb.
Nordisk Hemservice AB
