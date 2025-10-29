Vikarier sökes till hemtjänsten i Boden
Inre Kraft I Norr AB / Undersköterskejobb / Boden Visa alla undersköterskejobb i Boden
2025-10-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Hemtjänsten Inre Kraft söker medarbetare som vill jobba som timvikarie vid behov. Du kommer att arbeta mot våra kunder i Boden. Arbetet är förlagt till vardagar och helger under dagtid och kvällstid.
Arbetstiderna kan variera enligt följande:
Kl. 07.00-12.00
Kl. 07.00-15.00
Kl. 07.00-16.00
Kl. 12.00-22.00
Kl. 15.00-22.00
Kl. 16.00-22.00
Kl. 07.00-22.00 (helg, inklusive 2,5 timmes rast)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som medarbetare i hemtjänsten är du en viktig del i att våra kunder får möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem. Dina arbetsuppgifter består av planerade insatser såsom personlig omvårdnad, social samvaro, städning, matvärmning, inköp och medicinhantering. Du kommer även att dokumentera utförda insatser och kundens hälsotillstånd med mera.
Inför anställning genomförs ett prov för att få delegering att hantera mediciner.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att hjälpa andra och som trivs med att göra verklig skillnad i människors vardag. Du är trygg i dig själv, tar gärna egna initiativ och uppskattar en roll där du får ta ansvar och möta varierade arbetsuppgifter.
Du är tålmodig, lyhörd och har en god förmåga att anpassa dig till olika situationer och våra kunders individuella behov. Slutligen har du lätt för att samarbeta med andra och skapa goda relationer med både kollegor och kunder.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal, skrift och läsförståelse, eftersom arbetet innebär kontakt med brukare och anhöriga samt kräver dokumentation och förmåga att ta till sig viktig information kopplad till arbetsuppgifterna
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Utbildad vårdbiträde eller undersköterska
Kunskap och erfarenhet av medicinhantering och har tidigare arbetat under medicindelegation
Körkort
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Inre Kraft. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba inom hemtjänsten behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Vill du arbeta hos hemtjänsten beställer du också ett utdrag. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl. 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://inrekraft.se Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Anna Bergman anna.abazi@inrekraft.se 070/2550511 Jobbnummer
9580054