Vikarier fritids
Stift Almaskolan / Pedagogjobb / Västerås Visa alla pedagogjobb i Västerås
2025-11-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Almaskolan i Västerås
Almaskolan är en waldorfskola för åk F-9 med ca 150 elever. Vi arbetar nära varandra och våra elever, och har ett tydligt fokus på elevernas behov och förutsättningar. Klasserna är små, och vi arbetar inom ramen för waldorfpedagogiken utifrån ett helhetsperspektiv där konst, musik och hantverk är en integrerad del av det pedagogiska upplägget.
Fritidshemmet har ca 60 elever. Stor del av verksamheten sker utomhus med kreativa lekar och aktiviteter.
För närvarande söker vi bl a vikarier fritids. Tidigare erfarenhet från waldorfpedagogik är meriterande men inte en förutsättning. Du förväntas dock vara intresserad av att lära dig mer om detta område, och det finns goda förutsättningar till vidareutbildning inom ramen för anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: minansokan@almaskolan.org Arbetsgivare Stift Almaskolan
Regattagatan 39 (visa karta
)
723 48 VÄSTERÅS Arbetsplats
Almaskolan, Stift Kontakt
Rektor
Johan Östlund rektor@almaskolan.org 0705746683 Jobbnummer
9584445