Vikarier fritids

Stift Almaskolan / Pedagogjobb / Västerås
2025-11-02


Almaskolan är en waldorfskola för åk F-9 med ca 150 elever. Vi arbetar nära varandra och våra elever, och har ett tydligt fokus på elevernas behov och förutsättningar. Klasserna är små, och vi arbetar inom ramen för waldorfpedagogiken utifrån ett helhetsperspektiv där konst, musik och hantverk är en integrerad del av det pedagogiska upplägget.
Fritidshemmet har ca 60 elever. Stor del av verksamheten sker utomhus med kreativa lekar och aktiviteter.
För närvarande söker vi bl a vikarier fritids. Tidigare erfarenhet från waldorfpedagogik är meriterande men inte en förutsättning. Du förväntas dock vara intresserad av att lära dig mer om detta område, och det finns goda förutsättningar till vidareutbildning inom ramen för anställningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: minansokan@almaskolan.org

Arbetsgivare
Stift Almaskolan
Regattagatan 39 (visa karta)
723 48  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Almaskolan, Stift

Kontakt
Rektor
Johan Östlund
rektor@almaskolan.org
0705746683

