Vikariepool, förskola, timanställning
2025-08-12
Svedala förskolor söker vikarier då vi är i behov av korttidsvikarier under hösten 2025. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Här finns kraft att växa, som medarbetare, medborgare, företagare eller besökare.
Vi rekryterar nya vikarier till förskolans vikariepool till vårterminen 2025. Vi söker dig som kan arbeta minst två dagar i veckan.
Den 2 september, 9,00 bjuder vi in till informationsträff samt intervjuer vilka genomförs under förmiddagen av förskolans rektorer. Du anmäler dig genom att skicka in din ansökan till oss.
Till träffen kan du med fördel ha med dig; cv, utdrag ur belastningsregistret samt nummer till eventuella referenser.
Uppdrag
Som vikarie i våra förskolor arbetar du utifrån din tillgängliga tid och kan bli bokad med kort varsel. Du bestämmer själv när du vill arbeta i appen MinTid och får sms när du blir bokad av våra vikarieanskaffare. Vi söker korttidsvikarier som kan jobba hela dagar, ett par dagar i veckan. Uppdraget som vikarie är en möjlighet för dig som vill lära dig mer om förskola, pedagogik och hur vi arbetar i Svedala kommuns förskolor.
Vikariepoolens förutsättningar
• Du lägger dig tillgänglig i appen MinTid och blir bokat via sms.
• Du styr själv när du vill arbeta utifrån din tillgängliga tid.
• Bokning kan komma med kort varsel.
• Vi söker vikarier till: Svedala tätort och Klågerup/Bara.
Kompetens
Som person trivs du med en omväxlande tillvaro och är ansvarsfull. Du har ett positivt förhållningssätt, kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta.
Det är en fördel om du har en pedagogisk utbildning men inget krav.
Vidare ska du vara en god förebild och öppen och nyfiken i mötet med nya människor. Du har ett gott bemötande och en förmåga att skapa goda relationer med barnen, vårdnadshavare och dina kollegor.
Uppdraget kräver att du är engagerad, aktiv, tar egna initiativ och inte är rädd för att fråga. Det är viktigt att du tar stort eget ansvar för att veta vad som förväntas av dig ute på våra förskolor.
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola förskola beställer du på polisens hemsida via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Rekryteringsprocess
Låter uppdraget i vikariepoolen som någonting för dig? Välkommen att anmäla dig till vår informationsträff genom att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetstid och varaktighet
Intermittent anställning, timavlönad under höstterminen 2025 med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
https://www.svedala.se/
nås via kundservice
