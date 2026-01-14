Vikarie lokalvård/serveringskök
Som vikariande lokalvårdare och serveringsköksmedarbetare tillhör du serviceenheten, vars uppgift är att driva verksamheterna lokalvård och serveringsköksverksamhet i Karlskrona kommuns skolverksamheter, verksamheter och anläggningar. Enheten leds av enhetschefer som lyder under Kost- och serviceavdelningen.
Som vikariande lokalvårdare och serveringsköksmedarbetare tillhör du serviceenheten, vars uppgift är att driva verksamheterna lokalvård och serveringsköksverksamhet i Karlskrona kommuns skolverksamheter, verksamheter och anläggningar. Enheten leds av enhetschefer som lyder under Kost- och serviceavdelningen.
I rollen som lokalvårdare och köksbiträde arbetar du med att skapa en ren, trygg och trivsam miljö för barn, elever och personal. Dina arbetsuppgifter inom lokalvård innefattar daglig städning av skolor, förskolor och andra kommunala lokaler. Du ansvarar för rengöring av golv, sanitetsutrymmen, klassrum och gemensamma ytor samt ser till att hygienartiklar fylls på och att avfall hanteras enligt gällande rutiner. Arbetet kräver att du följer fastställda städscheman och använder städutrustning och kemikalier på ett säkert och korrekt sätt.
I köks- och serveringsdelen arbetar du med att förbereda och servera måltider till barn och elever. Du tar emot och kontrollerar livsmedelsleveranser, hanterar specialkost enligt instruktioner och ser till att köksutrymmen hålls rena och hygieniska. Diskning och rengöring av utrustning ingår också i det dagliga arbetet. Du samarbetar nära med kökspersonal och pedagoger för att säkerställa att måltiderna serveras på ett tryggt och serviceinriktat sätt.
Arbetet kräver att du har god kommunikationsförmåga i svenska språket, både i tal och skrift, samt att du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Du behöver kunna ta egna initiativ, lösa problem och bidra till ett positivt arbetsklimat. Körkort B och tillgång till bil är också ett krav, då arbete kan förekomma på flera olika enheter.Kvalifikationer
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av lokalvård
Meriterande med erfarenhet från kök/servering
Svenska språket, god förmåga att kommunicera i tal och skrift
Körkort B
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker dig som är serviceinriktad och kan bemöta kollegor, elever, pedagoger och andra med respekt och engagemang. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Då du ska arbeta i skolmiljö krävs det att du uppvisar utdrag frånbelastningsregistret.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning eller övergång till tillsvidareanställning beroende på verksamhetens behov.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
