Vikarie lärare spanska åk 7-9 Gullhögskolan - Vårgårda kommun, Utbildning - Grundskolelärarjobb i Vårgårda

Vårgårda kommun, Utbildning / Grundskolelärarjobb / Vårgårda2021-04-14Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun.Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.Gullhögskolan är kommunens enda högstadieskola med 400 elever och ca 60 medarbetare.Vi ser olikheter och mångfald som en tillgång och har en vision om att skolan ska vara tillgänglig för alla elever.Om du vill vara med och utveckla Gullhögskolan till att bli en skola där alla elever når kunskapskraven, känner självkänsla samt har självförtroende - är detta tjänsten för dig!2021-04-14Vi arbetar vidare med att söka duktiga medarbetare och nu söker en vikarie i spanska till Gullhögskolan. Du förväntas att aktivt delta i skolans utvecklingsarbete via arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår även delat mentorskap i en klass.Vi söker dig som är behörig att undervisa i spanska.Vi förutsätter att du är engagerad och ha ett stort intresse för att tillsammans med oss andra utveckla skolan och skapa goda förutsättningar för ett trivsamt och kreativt lärande.Intervjuer och anställningar kommer att ske löpande under ansökningstiden.ÖVRIGTVi har lagkrav på att medarbetare måste ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister för att få arbeta inom barn- och ungdomsverksamheterna i kommunen. Därför kommer registerkontroll att ske innan anställning.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. 80-100% Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 Tillträde kan eventuellt ske tidigare enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Vårgårda kommun, Utbildning5692413