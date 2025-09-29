Vikarie i skola och fritidshem
Prolympia AB / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2025-09-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prolympia AB i Jönköping
, Nässjö
, Vetlanda
, Värnamo
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Skolan är fristående och fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa - nu söker vi en ny kollega som kan bidra till vår verksamhet. Skolan ligger centralt med närhet till idrottsarenor, Vätterstranden och Rosenlundsområdet. Här går 500 elever från årskurs 2-9, och vi har ca: 70 anställda.
Tycker du om att jobba med barn och ungdomar och har tänkt dig en framtid inom skola eller fritidshem?
Vi välkomnar dig att jobba som vikarie på timmar eller under en längre period.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du dagligen kan bidra till vår verksamhet.
Vad vi erbjuder dig
Som anställd är du vår viktigaste resurs, det visar vi genom att:
- Alltid lyssna på och värdesätta din åsikt
- Erbjuda en god arbetsmiljö
- Ge dig bra anställningsvillkor
- Vårda vår unika lagkänsla
Vad vi söker
Det viktigaste för oss är vem du är som person, men utöver det finns det en rad egenskaper vi söker. Vi ser att du som söker är:
- Flexibel och kan anpassa dig till olika förutsättningar
- En person som visar på gott omdöme mot elever, vårdnadshavare och personal på skolan
- En god förebild i språk och kommunikation
- Bra på att skapa goda relationer med barn och ungdomar
- Professionell och kan sätta gränser mot elever och ungdomar
Arbetsuppgifter
Att vikariera Prolympia innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret vilket innebär att du som vikarie får en färdig planering. Som vikarie får du en introduktion i hur du ska genomföra ditt arbete. Du kommer att få stöd av kollegor och skolledning. Det förväntas att du ska kunna leda och organisera arbetet i klassrummet och samarbeta med lärare och övrig personal på skolan. Uppdraget riktar sig till årskurserna 2-6, 7-9 och fritidshem. Ange i din ansökan vilka årskurser du är intresserad av.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta vid behov i vår verksamhet. Vi ser gärna att du som söker har en pågående lärarutbildning men välkomnar också dig som har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola.
Välkommen till Prolympia! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/67". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454) Arbetsplats
Prolympia Jönköping Kontakt
Alexandra Zado 036-2993753 Jobbnummer
9531315