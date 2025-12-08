Vikarie 25% i tyska och läsning
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm
2025-12-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Sjöängsskolan är vackert belägen vid Örby slott i Älvsjö.
Vi är en kommunal F-9-skola med elever både från vårt närområde med villabebyggelse och elever mer långväga ifrån. Vår skola är en mötesplats för elever med olika bakgrund, något som vi sätter värde på och är stolta över.
Ett signum för Sjöängsskolan är vår kompetenta personalgrupp. Vi har ett stabilt, engagerat och samarbetsinriktat kollegium. Hos oss är elevens utveckling och lärande i centrum och vi arbetar med ständig utveckling för att varje elev hos oss ska utvecklas optimalt. Vi tror på ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus och vi arbetar främjande och förebyggande i vårt elevhälsoarbete.
Elevernas resultat och utveckling står alltid i fokus i vårt arbete. Det centrala för oss på Sjöängsskolan är att alla elever ska lyckas och att vårt jobb är att hjälpa dem att göra så.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande lärare under vt-26 till vårt högstadium då ordinarie lärare har ett annat uppdrag. Arbetstiderna är måndag förmiddag och torsdagar. Du ansvarar för tyskaundervisningen i åk 6 på egen hand och där ingår även betygsättning. Du vikarierar en lektion i tyska i veckan för åk 7. I övrigt ingår att planera och genomföra läsaktiviteter två lektioner på torsdagarna för två klasser i åk 9 i ämnet svenska. Efterarbete såsom rättning ingår. Ordinarie lärare genomför resterande svensklektioner med eleverna samt står för bedömning och betygsättning.
Du ansvarar för att på ett professionellt sätt planera, genomföra och utvärdera undervisning i åk 7-9 utifrån gällande styrdokument. Genom dina gedigna ämneskunskaper skapar du kreativa lektioner med en differentierad och dynamisk lektionsdesign som väcker elevernas intresse.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med behörighet att undervisa i tyska. Du har erfarenhet av undervisning av klasser. Du är en god ledare i klassrummet och skapar en trygg lärmiljö för alla elever och bygger goda relationer med eleverna. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och anpassar din undervisning och kommunikation därefter, för att både vägleda och utmana. Du har vana att använda digitala lärhjälpmedel i din undervisning och behärskar officepaketet.
Du reflekterar över det praktiska arbetet både genom att analysera i stunden och ta didaktiska beslut därefter och på ett systematiskt sätt över läsåret.
Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Intervjuer påbörjas under rekryteringsperioden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
