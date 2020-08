Vikariat undersköterska, vaken natt Vaxholms äldreboende - Vaxholms kommun - Apotekarjobb i Vaxholm

Vaxholms kommun / Apotekarjobb / Vaxholm2020-08-26Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholm. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.För mer information om Vaxholm:2020-08-26Som undersköterska i verksamheten har du ett omväxlande och innehållsrikt arbete. Du hjälper till att skapa en meningsfull vardag för den enskilde och ger våra boende trygghet i sitt eget hem. Med gott bemötande, hög servicegrad och engagemang anpassar du arbetet efter varje enskild boendes behov så att stödet utformas individuellt utifrån genomförandeplanen.Social dokumentation är centralt i vår verksamhet. Du gör SOL anteckningar samt skriver genomförandeplaner i våra verksamhetssystem. Vi arbetar ständigt tillsammans med att utveckla vår verksamhet.Schemalagd arbetstid vaken natt.Vikariat 84% under perioden 1 november 2020 - 1 juni 2021.Vikariat 75% under perioden 30 november 2020 - 1 december 2021.Du är undersköterska eller har likvärdig utbildning.Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande, av respekt och av värdighet. Jobbet förutsätter flexibilitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, problemlösning samt att du är stresstålig och har en personlig mognad.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVälkommen med din ansökan som innehåller CV och personligt brev, via länk i annons. Vi kan inte ta emot ansökningar på annat sätt.Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 1 november 2020 respektive 30 november 2020.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-08Vaxholms kommun5334474