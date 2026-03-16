Vikariat undersköterska till avd 92, Danderyds sjukhus
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi två erfarna undersköterskor för två vikariat till vår akutvårdsavdelning med inriktning på gastroenterologi och hepatologi.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team där patienten alltid står i fokus. Välkommen med din ansökan!
Vårt anställningserbjudande
Avdelning 92 ingår i verksamhetsområde Medicinska Specialiteter. Vi vårdar främst patienter med mag-, tarm- och leversjukdomar, men även andra internmedicinska patienter förekommer. Patienterna kommer huvudsakligen via akutmottagningen eller vår gastromottagning.
Hos oss arbetar specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete. Teamet får dagligen stöd av dietister och fysioterapeuter. På vardagar finns även koordinator för inkommande samtal samt en vårdsamordnare som stöd i den sociala planeringen kring patienten.
Vi erbjuder en lärande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till och utveckla omvårdnaden av våra patienter.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publiceringsdatum2026-03-16

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska ansvarar du för patienternas basala omvårdnad och är en viktig del av teamets arbete kring patienten.
Arbetet sker i team där två till tre sjuksköterskor och tre undersköterskor ansvarar för cirka 12 patienter.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Basal omvårdnad Blodprovstagning KAD-sättning NEWS-kontroller Såromläggningar EKG
Du erbjuds individuell introduktion och goda möjligheter till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet från akutsjukvård.
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett gott bemötande och lätt för att skapa relationer. Du är engagerad, ansvarstagande och noggrann. Du tar egna initiativ och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Du trivs i en dynamisk vårdmiljö och handleder gärna elever samt tar ansvar för utveckling av arbetet.Övrig information
Vi har två vakanta tjänster: ett som avser sex månaders vikariat respektive ett års vikariat.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Gastroenterologi avd 92 Kontakt
Sofia Sjölin 08-12358031 Jobbnummer
9799479