Vikariat till kvinna i Brevens Bruk
2026-03-17
Vill du arbeta som personlig assistent i Brevensbruk!
Jag söker en personlig assistent som vill arbeta hos mig i Brevensbruk. Jag har en halvsidesförlamning sitter i rullstol och behöver hjälp både i hemmet samt med min omvårdnad. Jag har afasi men är lätt att förstå.
Jag behöver stöd i min vardag med förflyttningar, hygien och hemmets sysslor. Bor tillsammans med en katt (så inga allergier). Du som kommer att arbeta hos mig kommer att arbeta under vardagar och helger samt vissa nätter. Jag har lätt för skratt och gillar djur. Jag röker, men ej inomhus.
Krav för att kunna arbeta: är att du har körkort och bil eftersom det inte går några bussar till mig. Jag ser gärna kvinnliga sökande och att du bor i Östernärke eller i närheten. Du behöver bli delegerad för läkemedelshantering för att kunna jobba hos mig.
Timvikariat på ca 50%, samt extra vid behov.
Arbetstid: Dag, kväll, helg och natt med sovande jour
Tillträde: Omgående, efter överenskommelse
Personligt brev skickas till: helena.asenhed@orebro.se
Märk ansökan med Östernärke tim
Intervjuer sker löpande.
Återkoppling kommer bara att ske till de personer som väljs ut för intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor kontakta:
Helena Åsenhed
Enhetschef
Personlig assistans
Örebro kommun Så ansöker du
