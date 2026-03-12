Vikariat Stödassistent
2026-03-12
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Utsikten är en av Lerums kommuns fyra dagliga verksamheter. Här har cirka 35 deltagare sin dagliga verksamhet, fördelade på tre grupper: Ängen, Daggkåpan och Skogen.
I verksamheten arbetar 13 stödassistenter och 3 stödpedagoger i ett engagerat arbetslag där deltagaren alltid står i fokus.
Deltagarna har individuella scheman med aktiviteter som till exempel data och lärande, yoga och sittgymnastik, promenader och träning, avslappning och sinnesstimulering, musik, spel och skapande aktiviteter samt pyssel och bakning
Vi arbetar mycket med friskvård, rörelse och välbefinnande. Vi har också en uppskattad sinnesträdgård - Upptäckten - som vi tillsammans med deltagarna sköter om.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du en viktig del av deltagarnas vardag. Du är delaktig i dagens alla moment och arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och meningsfulla aktiviteter. Vi arbetar med deltagarens behov i fokus.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Stödja deltagare fysiskt och kommunikativt utifrån individuella behov.
Planera och genomföra aktiviteter tillsammans med deltagarna.
Dokumentera i verksamhetssystemet Treserva.
Vara stödperson för några deltagare.
Upprätta och följa upp genomförandeplaner tillsammans med deltagaren.
Samverka med exempelvis bostäder med särskild service, gode män och andra samarbetspartners.
Bidra till verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö.
Du arbetar aktivt för att stärka deltagarnas delaktighet och självbestämmande i sin vardag och i verksamhetens innehåll.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat i samspelet med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning som stödassistent, undersköterska, barnskötare eller annan relevant pedagogisk utbildning.
Minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete inom funktionshinder verksamhet.
Erfarenhet av arbete med personer med autismspektrumtillstånd och intellektuella funktions variationer.
Du är väl införstådd i lagstiftningar som rör vår verksamhet.
Erfarenhet av låg affektivt bemötande.
God erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), till exempel tecken som stöd, bildstöd och visuella scheman.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda datakunskaper då dokumentation och administrativa uppgifter ingår.
Meriterande:
Erfarenhet av välfärdsteknik inom funktionshinderområdet
B-körkort
Tjänsten kan innebära att man även arbetar på annan enhet om behov uppstår.
Tjänsten är ett vikariat, men det kan finnas möjligt till förlängning.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
