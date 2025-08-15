Vikariat som receptionist
Ludvika kommun / Receptionistjobb / Ludvika Visa alla receptionistjobb i Ludvika
2025-08-15
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I LUDVIKA KOMMUN!
Vi söker dig som är serviceinriktad, har positiv energi och som trivs med att vara spindeln i nätet. Vi behöver stärka upp receptionen tillhörande kanslienheten. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som präglas av stor öppenhet och hög laganda där vi samarbetar och ser möjligheter istället för hinder. Kanslienheten är en del av förvaltningens centrala stödfunktioner och består av ett team engagerade medarbetare med olika funktioner.
Ditt uppdrag som receptionist innefattar olika arbetsuppgifter och består bland annat av kontakt med besökare men även av diverse förekommande administrativa uppgifter och telefonväxel. Ditt förhållningssätt är av stor vikt och vi ser att du är kreativ, flexibel, noggrann, lyhörd och bidrar till ett gott arbetsklimat. För att trivas i rollen bör du tycka det är roligt och utmanande med varierade arbetsuppgifter och många kontaktytor. Vi söker en driven, serviceinriktad och social person och passar du in på denna beskrivning är du välkommen att söka tjänsten hos oss.
Arbetsplatsen
Din arbetsplats kommer i huvudsak vara belägen i receptionen på ett förvaltningshus där flera förvaltningar arbetar. Vid behov skulle tjänsten även till viss del kunna vara i receptionen i stadshuset.
Som medarbetare i receptionen arbetar man både gentemot de egna verksamheterna inom Social -och utbildningsförvaltningen men även med övriga förvaltningar och ger även service till medborgare i Ludvika kommun.
Du är en viktig medarbetare som kommer samarbeta i team med dina kollegor. Vår vision är "Tillsammans skapar vi en hållbar verksamhet där alla kan växa och utvecklas. Vi finns här för dig!"Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi söker dig som är flexibel i ditt arbetssätt och har en god förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Som person tar du eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du besitter god samarbetsförmåga. Du anser det viktigt att alltid ge ett gott bemötande och den bästa servicen.
Arbetet är varierande och för att trivas i rollen som receptionist behöver du vara stresstålig och kunna "ha många bollar i luften". Du behöver kunna vara tydlig i svenska och engelska i både tal och skrift. Du kommer ha daglig kontakt med besökare och medarbetare både fysiskt och via telefon samt mail. Stor del av det administrativa arbetet utförs via dator så du behöver ha grundläggande datakunskap i t.ex. Word, Excel, Outlook mm. Arbetet kräver att du vid behov ska kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Grundläggande datakunskap i Word, Excel, Outlook
Svenska i tal och skrift.
Engelska i tal.
Meriterande
Tidigare arbete med service.
Meriterande är om du har erfarenhet av att möta människor i behov av stöd eller någon form av kris. Tidigare erfarenhet av receptionsverksamhet/kundservice. Du har kännedom om kommunal verksamhet i Ludvika kommun och dess geografiska omfattning. Du har goda språkkunskaper i engelska i skrift samt annat språk.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner (friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag), aktivitetskort (bl. a gratis bad i Ludvika Sporthall), tillgång till gym på Hälsans Hus, goda möjligheter till kompetensutveckling och semesterväxling erbjuds alla tillsvidareanställda.
Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss. I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Vikariat på heltid t.o.m. 2026-01-31.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna löneanspråk i din ansökan.
Kontaktperson
Kanslichef: Helena Holmström nås via kommunens växel: 0240-86 000
Receptionen: Via kommunens växel: 0240-86 000
Arbetsgivarorganisation: nås via kommunens växel: 0240-86 000 Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2025-08-31. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Tjänstens tillsättande är beroende av att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Enligt gällande löneöverenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
9460925