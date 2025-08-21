Vikariat Sjuksköterska till Ekerö Vårdcentral
Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Ekerö Visa alla sjuksköterskejobb i Ekerö
Information om arbetsplatsen
Ekerö Vårdcentral är en av Stockholms största vårdcentraler med 20 000 listade patienter.
Vi är en stor arbetsplats med drygt 60 anställda.
Ekerö Vårdcentral strävar efter att ligga i framkant när det gäller utveckling av primärvården i Stockholm.
För att komma dit jobbar vi tillsammans med att utveckla våra arbetssätt, hitta nya bättre lösningar, strukturera vårt arbete och jobba med kvalitet och kontinuitet i alla frågor. Vi gillar att tänka nytt och ligger i digitaliseringens framkant med fokus på patientansvariga läkare och sjuksköterskor. Vi har chatt och videobesök med våra patienter. Vi tar hand om varandra och våra patienter med glädje och omsorg.
Vi har en mängd olika mottagningar, diabetes, Astma/KOL, hypertoni, resevaccination. Vi har ett psykosocialt team och har även en REKO, rehab- koordinator som jobbar med våra sjukskrivna patienter. Vi har ett hemsjukvårdsteam som tar hand om våra 220 hemsjukvårdspatienter.
Vi finns i Ekerö Centrum dit man lätt tar sig med buss från Brommaplan, färja eller buss från Slagsta, Båt 89 från stan. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Våra sjuksköterskor i akutteamet delar på ett stort uppdrag. En viktig och stor del av arbetet är att digitalt chatta med våra patienter. Inom den digitala rådgivningen kommer du genom varierande patientmöten stöta på frågor inom primärvårdens olika delar. Du kommer att hantera digitala patientärenden via chatt, video och telefon och träffa på patienter i alla åldrar. Arbetet varvas med TQ, mottagningsarbete (akut och planerad) samt arbete på vår lättakut där bokade infektionspatienter tas om hand. Arbetet varvas mellan olika stationer och vi arbetar självständigt och tillsammans i gruppen men även i tätt samarbete med verksamhetens övriga professioner. Arbetsgruppen består av 7 erfarna sjuksköterskor med lång erfarenhet och härlig gemenskap. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av chatt, TQ och mottagningsarbete samt är trygg med att ha dator som arbetsverktyg. Dina personliga egenskaper
Två sjuksköterskor i vårt akutteam går på gravledighet i nov-dec 25 så nu söker vi två nya arbetskamrater. Vi hoppas att du är positiv till digitala arbetssätt, nyfiken, engagerad och har lätt för att lära och samarbeta. Vi fokuserar på hög kvalitet och god tillgänglighet vilket kräver att du är stresstålig, flexibel och problemlösningsfokuserad.
Övrig information
Vårdcentralen har idag även kvällsöppet på tisdagar med vaccinationsmottagning. Individuell lönesättning. Friskvård 5000 kr per år. Vi söker i första hand, heltid men deltid kan diskuteras.
Vi intervjuar löpande och ber dig observera att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Se arbetsplatsen på en karta https://www.google.se/maps/place/EkerÃ¶+vÃ¥rdcentral/@59.2895476,17.8088781,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f748cf2dcbc35:0xb065978bc29cbad5!8m2!3d59.2895449!4d17.8110668?hl=sv
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
