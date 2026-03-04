Vikariat sjuksköterska/distriktssjuksköterska
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2026-03-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Botkyrka
, Huddinge
, Stockholm
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi driver vårdcentraler både i Stockholm och i Uppsala län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Familjeläkarna består idag av ca 1000 anställda som med engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsgrupp.
Om Familjeläkarna Storvretens Vårdcentral och BVC
Familjeläkarna Storvreten är en välrenommerad vårdcentral med cirka 8000 listade patienter, belägen i Tumba. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete. Vår mottagning omfattar också BVC och labb. Vårt hemsjukvårdsteam består av två sjuksköterskor, fyra undersköterskor och en läkare. Vi erbjuder en arbetsplats med stark teamkänsla, korta beslutsvägar och stort patientfokus. Hos oss får du vara delaktig i att utveckla verksamheten.
I hemsjukvården ansvarar vi för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i våra patienters hem. Som sjuksköterska leder du det dagliga arbetet och ser till att planeringen fungerar. Rollen innebär bland annat att göra medicinska bedömningar, hantera medicinteknisk utrustning, sköta läkemedelshantering samt ge stöd och vägledning till undersköterskor, patienter och anhöriga. Du har en central funktion i samverkan kring patienten och bidrar till att omvårdnaden håller hög kvalitet.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och har förmågan att samarbeta och samverka. Du är distriktssköterska eller leg. sjuksköterska. Erfarenhet från hemsjukvård är meriterande. Framför allt värdesätter vi ett genuint engagemang för människor och att du ser det som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat med ambition att hjälpa oss att leverera hög kvalitet i vården. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett gott bemötande.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information!
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7333108-1874883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Stenvägen 10 (visa karta
)
147 50 TUMBA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9778175