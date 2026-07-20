Vikariat resurspedagog till CSU Högalid 1-6
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Välkommen till CSU Högalid 1-6!
Som resurspedagog hos oss arbetar du tätt med dina kollegor i ett arbetslag där samarbete kring både elevernas sociala utveckling och kunskapsmässiga utveckling står i centrum. Enheten har anpassade undervisningslokaler avskilda från övriga Högalidsskolan. Enheten har välutvecklade rutiner och strukturer för undervisning och socialt utvecklings arbete, men vi är ständigt i utveckling. Arbetslaget leds av en av skolans biträdande rektorer.
Arbetsplatsbeskrivning
Högalidsskolan är en kommunal grundskola belägen i Hornstull på västra Södermalm. I skolan har ca 860 elever i årskurserna F-9 sin arbetsplats. Till skolan hör två centrala särskilda undervisningsgrupper (CSU). Personalen på hela enheten består av ca 130 personer. Skolledning består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef. Organisatoriskt är skolan indelad i årskursvisa arbetslag. Skolans två CSU-grupper, CSU Högalid 1 – 6 och CSU Högalid 7 – 9, utgör två separata arbetslag. Arbetslaget CSU Högalid 1-6 består av tre lärare, sju resurspedagoger (100 % tjänst). Undervisningen genomförs i tre klasser. Grupperna leds av en biträdande rektor.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
CSU Högalid 1-6 är en särskild undervisningsgrupp som arbetar med elever med extraordinära stödbehov. Ett flertal av eleverna har diagnoser inom NPF, både inom AST och ADHD. Resurspedagogen arbetar tätt med arbetslagets lärare och övriga resurspedagoger. Resurspedagogen ska ge stöd i klassrummet vid undervisning ledd av lärare. I uppdraget ingår även undervisning av elever enskilt. Resurspedagogen arbetar med elevernas sociala och kommunikativa utveckling. När eleverna har undervisning i praktiskt estetiska ämnen och vid skollunchen följer resurspedagogen med och ger stöd. Resurspedagogen har mentorskap för några av klassens elever och ansvarar även för dokumentation angående mentorseleverna.
Uppdraget kräver stor förmåga till självständiga initiativ, men samtidigt en god förmåga till samarbete med arbetslaget.
En förmåga att fatta beslut snabbt i utmanande situationer.
Specifikt för den vakanta tjänsten:
Övergripande ansvar för elevernas sociala situation.
Ansvar för vissa administrativa uppgifter, så som t.ex. bokning och uppföljning av skolskjutsKvalifikationer
Resurspedagog, fritidspedagog, lärare mot fritidshem, socialpedagog.
Mer än 4 års erfarenhet av arbete i grundskolans tidigare årskurser.
Erfarenhet av arbete elever med diagnos inom NPF.
I rollen som resurspedagog i CSU Högalid 1-6 måste du ha kompetens och förmåga att, utifrån lärarnas planeringar, undervisa i svenska och matematik och även andra av grundskolans ämnen. Du måste ha god kompetens att tydligt och korrekt kunna föra dokumentation.Övrig information
Kunskaper på högskolenivå i grundskolans ämnen är meriterande.
Tjänsten kräver högre kompetens inom undervisning än vad resurspedagog-/elevassistenttjänster normalt kräver.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Folkskolegatan 13 (visa karta
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117 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Per-Arne Lundberg 076-1294183 Jobbnummer
10007117