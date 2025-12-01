Vikariat projektekonom

På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en vikarierande projektekonom till externfinansieringsenheten med placering i Norrköping.
Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta med kvalificerat ekonomiarbete i utvecklingsprojekt finansierade av EU och andra svenska finansiärer. Du har en bakgrund som ekonom och är nyfiken på Migrationsverket som arbetsplats.
Migrationsverket har som en del i vårt uppdrag att söka och använda extern finansiering för att finansiera och utveckla myndigheten. Externfinansieringsenheten är en stödfunktion som ansvarar för att öka myndighetens möjligheter och förmåga att söka och använda extern finansiering (dvs. projektfinansiering från olika EU-fonder och svenska finansiärer såsom t. ex. SIDA, MSB m.fl.). Projekten genomförs både i Sverige och internationellt.
Enheten koordinerar arbetet med att ansöka om extern finansiering och stödjer externfinansierade projekt i alla dess faser - från projektidé och ansökan till slutrapportering. På enheten arbetar idag experter, projektekonomer och projektadministratörer. Som projektekonom hos oss kommer du att arbeta nära dina kollegor och ingå i enhetens ekonomteam. Dina kollegor finns i Norrköping, Sundbyberg, Örebro och Malmö. Våra värdeord är mod, empati och tydlighet och detta vägleder vårt arbete i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektekonom kommer du att arbeta i Migrationsverkets utvecklingsprojekt där du bistår med kvalificerat ekonomiarbete och säkrar att projekten arbetar i enlighet med de externa finansiärernas regelverk. I arbetsuppgifterna ingår prognosarbete, bokföring samt uppföljning, analys och avstämning av projektens ekonomi. Du tar fram ekonomiska läges- och slutrapporter, främst till styrgrupper och externa finansiärer. I rollen arbetar du nära projektledningen och är en del av enhetens ekonomteam, där du kommer att få möjlighet till introduktion, mentorskap och stöd i olika delar av ditt arbete.
Vem är du?
Du är en resultatorienterad person med god förmåga att prioritera och planera ditt arbete, även när riktningen förändras. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att leverera lösningar och stöd ligger naturligt hos dig. I samarbete med andra är du lyhörd och kommunikativ och du löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. Vidare är du noggrann och lägger stor vikt vid kvalitet samtidigt som du håller fokus på målet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning, eller annan akademisk utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet
- Några års praktisk erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
- Mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel
Det är meriterande om du har
- Några års praktisk erfarenhet av arbete i ekonomisystem, gärna Unit 4 ERP (Agresso)
- Erfarenhet av ekonomiarbete i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av projektekonomi, gärna i externfinansierade projekt (främst olika EU-fonder)
Upplysningar
Anställningsform: Vikariat som längst t o m 2026-12-31
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Placering: Norrköping. Resor ingår i tjänsten.
Tillträde: 2026-02-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Som statlig myndighet har vi ett stort antal anställningsförmåner, bl.a. erbjuder vi möjlighet till distansarbete, flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Du kan läsa mer om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Publiceringsdatum2025-12-01Så ansöker du
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 december 2025! Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
