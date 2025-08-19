Vikariat Mama Mia Nacka 3 månader
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnmorskegruppen Mama Mia AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vikariat som leg. barnmorska på Mama Mia Nacka
Är du en erfaren och engagerad barnmorska som söker en ny utmaning? Just nu har vi på Mama Mia Nacka en spännande möjlighet för dig att ta ett vikariat på upp till 80% september-november 2025. Vi är på jakt efter en kompetent barnmorska för att täcka ett glapp på cirka tre månader när en av våra kollegor går vidare till nya äventyr tills en ny kollega börjar hos oss. Om du är redo att möta detta tillfälliga behov och bidra med din expertis, kan detta vara jobbet för dig.
Vi är en väletablerad barnmorskemottagning belägen i ljusa och moderna lokaler i Nacka Forum, på plan 17 i höghuset. Som barnmorska hos oss kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter på en barnmorskemottagning, inklusive graviditetsbesök, preventilrådgivning och cellprovstagning. Tjänsten är en viktig roll där din erfarenhet och kunskap verkligen kommer till nytta.
Erfarenhet och kvalifikationer:
* Legitimerad barnmorska med erfarenhet från arbete på barnmorskemottagning.
* Förmåga att självständigt utföra de vanligt förekommande arbetsuppgifterna.
* Ett förhållningssätt med våra besökare i centrumPubliceringsdatum2025-08-19Dina personliga egenskaper
* Trygg i din roll som barnmorska och har ett professionellt förhållningssätt.
* Flexibel och anpassningsbar för att möta olika situationer och patienters och verksamhetens behov.
* Passion för kvinnohälsa och att bidra till en trygg och positiv vårdmiljö.
Som en del av Mama Mia organisationen kan vi erbjuda dig ett stimulerande arbete inom kvinnohälsa samt ett positivt och stöttande arbetsklimat. Vi värdesätter våra medarbetares kompetens och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats där alla trivs och ges möjligheten att växa och utvecklas.
Om du är redo att anta den här utmaningen och vara en del av vårt team under detta vikariat, är du välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och eventuellt välkomna dig till vår barnmorskefamilj på Mama Mia Nacka!
Varmt välkommen att söka detta vikariat redan idag.
Mama Mia är en del av Prima vård Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863) Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
verksamhetschef
Linda Mosskull Arvidsson Jobbnummer
9466163